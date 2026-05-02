¿Alexis Ayala estrena novia tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio?

Poco a poco todos se acostumbran a la idea de la separación entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, lo cual aún está envuelto en dudas de lo ocurrido. Aunque algunos insiders ya han dado su opinión y ofrecido información de lo que probablemente sucedió… Alexis dejó muchas dudas con sus palabras al anunciar el inicio del proceso de separación.

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¿Alexis Ayala ya tiene nueva pareja?

Las personas siguen en la asimilación de la separación entre estos famosos, pues ninguno de los dos ha explicado absolutamente nada respecto al motivo de su separación. Aunque parece evidente que sería así, algunos están interpretando las declaraciones del actor como una posible nueva relación que viene o ya está a la puerta.

“Nunca está cerrado a nada, late más fuerte que nunca. Me ilusiona seguir activo. Quiero seguir actuando, moverme, seguir haciendo ejercicio, abrazar a mis hijas, poder equivocarme, vivir en libertad y por supuesto que quiero, en el plano personal, el día de mañana poder caminar con alguien de la mano”.

Aunque sus palabras no indican nada claro, el hombre de 60 años dijo que quiere seguir amando y que su corazón se mantenga activo. Y es que lo que sí aclaró es que la decisión de divorcio vendría de parte de Cinthia, quien ya no siente que caminar al lado de Alexis Ayala sea lo que ella necesita. Esto en declaraciones del intérprete.

¿Cinthia Aparicio dijo algo de su divorcio con Alexis Ayala?

Aunque de manera directa no ha indicado nada, la artista compartió un video en sus redes sociales, el cual es una reflexión de parte de un conocido predicador llamado Daniel Habif. Allí en general habla del silencio como una manera de afrontar algunos puntos de la vida. En ese sentido, algunos declararon eso como una indirecta de su posición de mantenerse sin declaraciones.

Por ello, lo único que se conoce es que ya hay inició de papeleo para divorciarse y que esto habría sido decidido por la actriz de 33 años. Y obviamente muchos están a la espera de la respuesta directa de la nacida en Veracruz.