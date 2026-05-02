7 manicures minimalistas que dominan mayo 2026

Durante mayo de 2026, las tendencias apuntan a los manicures minimalistas, una corriente que ha sido nombrada como skinimalism y que ocupa un lugar importante en el mundo de la moda.

Tras años de que las uñas fueran lienzo de diselos más complejos o de extensiones kilométricas, el mundo de la belleza ha dado un giro hacia lo que los expertos llaman como "lujo discreto".

Este mes, el protagonismo no recae en el color vibrante, sino en la salud de la uña y en acabados que imitan texturas naturales y limpias. La clave es la sofisticación que susurra elegancia.

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Los 7 manicures minimalistas para lucir en mayo 2026

Soap nails

Es la tendencia reina de 2026, consiste en unas uñas ultra limpias con un brillo translúcido que imita la humedad de una pastilla de jabón recién usada. El acabado "casi húmedo" se logra con rosas muy pálidos y un top coat de alto impacto.

Tendencia soap nails para mayo 2026|Pinterest

Cloud dancer

Nombrado por expertos como uno de los colores del año, este tono es un blanco cálido con matices de marfil. Es más suave que el blanco puro y aporta una frescura inmediata ideal para los primeros días de calor de mayo.

Uñas cloud dancer diseño para mayo 2026|Pinterest

Micro French glaseado

La clásica punta francesa pero más delgada en el borde libre, con un acabado glazed para darle un toque más de 2026.

Micro french con toque glazed|Pinterest

Florales minimalistas

Lo de mayo de 2026 son las flores diminutas, colocar una sola margarita o un solo pétalo en el dedo anular con la base nude.

Manicures con diseño de flores minimalistas|Pinterest

Jelly nails pastel

Inspiradas en tendencias coreanas, son uñas con un acabado de gelatina translúcida. Los colores preferidos para mayo son el durazno suave, el lila empolvado y el azul cielo.

Jelly nails en tonos pastel|Pinterest

Micro polka dots

Vuelven los lunares, pero en versión minúsula. Un solo punto negro o blanco colocado estratégicamente cerca de la cutícula sobre una base transparente.

Manicura con micro polka dots|Pinterest

Aura Nail en tonos peach

Aura nails en tonos peach|Pinterest

El efecto difuminado que nace desde el centro de la uña continúa vigente este mes, pero con tonos melocotón o coral suave.

