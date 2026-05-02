7 manicures minimalistas que dominan mayo 2026
Conoce cuáles son los 7 diseños de manicures que están en tendencia y que puedes lucir para unas manos bonitas y elegantes durante mayo de 2026
Durante mayo de 2026, las tendencias apuntan a los manicures minimalistas, una corriente que ha sido nombrada como skinimalism y que ocupa un lugar importante en el mundo de la moda.
Tras años de que las uñas fueran lienzo de diselos más complejos o de extensiones kilométricas, el mundo de la belleza ha dado un giro hacia lo que los expertos llaman como "lujo discreto".
Este mes, el protagonismo no recae en el color vibrante, sino en la salud de la uña y en acabados que imitan texturas naturales y limpias. La clave es la sofisticación que susurra elegancia.
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Los 7 manicures minimalistas para lucir en mayo 2026
- Soap nails
Es la tendencia reina de 2026, consiste en unas uñas ultra limpias con un brillo translúcido que imita la humedad de una pastilla de jabón recién usada. El acabado "casi húmedo" se logra con rosas muy pálidos y un top coat de alto impacto.
- Cloud dancer
Nombrado por expertos como uno de los colores del año, este tono es un blanco cálido con matices de marfil. Es más suave que el blanco puro y aporta una frescura inmediata ideal para los primeros días de calor de mayo.
- Micro French glaseado
La clásica punta francesa pero más delgada en el borde libre, con un acabado glazed para darle un toque más de 2026.
- Florales minimalistas
Lo de mayo de 2026 son las flores diminutas, colocar una sola margarita o un solo pétalo en el dedo anular con la base nude.
- Jelly nails pastel
Inspiradas en tendencias coreanas, son uñas con un acabado de gelatina translúcida. Los colores preferidos para mayo son el durazno suave, el lila empolvado y el azul cielo.
- Micro polka dots
Vuelven los lunares, pero en versión minúsula. Un solo punto negro o blanco colocado estratégicamente cerca de la cutícula sobre una base transparente.
- Aura Nail en tonos peach
El efecto difuminado que nace desde el centro de la uña continúa vigente este mes, pero con tonos melocotón o coral suave.