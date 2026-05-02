7 productos que están dominando las rutinas de belleza en 2026
Tu rutina de belleza no debe estar fuera de moda, conoce cuáles son los 7 productos que están dominando las tendencias esta temporada de primavera
Este 2026 se ha dado un gran paso en temas de rutinas de belleza, ya que se ha dejado atrás el skincare de catálogo por una cosmética que de longevidad cutánea y cuida la salud de la barrera protectora de la piel.
Más allá de evitar imperfecciones, la nueva era del cuidado de la piel está marcada por activos regenerativos con fórmulas inteligentes que también se adaptan a las necesidades de cada rostro. Hoy te presentamos siete productos que se han vuelto indispensables.
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Los 7 productos que dominan las rutinas de belleza
- Serums con exosomas y factores de crecimiento
Son considerados los nuevos "mensajeros celulares" ya que estos productos aceleran la regeneración de la piel, haciendo que las células se comporten como si fueran más jóvenes. Son el estándar para la reparación después del daño solar o procedimientos cosméticos.
- Cremas con PDRN
Están inspiradas en rutinas de belleza coreana, son potentes reparadores de tejidos y parte importante del skincare en 2026 porque reconstruyen la piel desde adentro.
- Híbridos de SPF Adaptativos
La protección solar ha evolucionado a fórmulas inteligentes que no solo bloquean la radiación UV, sino que se adaptan a la luz azul y ambiental mientras aportan antioxidantes.
- Neurocosméticos relajantes
Productos diseñados para combatir el estrés de la piel. Estos sueros y brumas contienen activos que ayudan a reducir el impacto del cortisol, la hormona del estrés, en el rostro, devolviendo luminosidad.
- Mascarillas de efecto vidrio
Se han convertido en uno de los productos más populares porque crean un sellado total que permite que los activos penetren profundamente, logrando una textura traslúcida.
- Bálsamos labiales con péptidos y volumen
El cuidado de los labios también es una prioridad, los tratamientos actuales mezclan hidratación intensa con péptidos que estimula el colágeno y dan volumen natural, evitando los rellenos invasivos.
- Ampollas con Ectoína
Este es un activo definido como el favorito de la "resiliencia cutánea". La ectoína protege la piel contra la deshidratación y el estrés ambiental, siendo el producto clave para quienes viven en entornos urbanos contaminados.