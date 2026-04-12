3 formas de usar tonos mantequilla en pieles morenas

Esta primavera de 2026, el butter yellow o amarillo mantequilla es tendencia total, y aunque muchos no lo esperarían, es el aliado perfecto de las pieles morenas, ya que resalta de forma espectacular este tipo de tez.

El contrate que aportan estos tonos es cálido y luminoso, algo clave que permite que las pieles medias y oscuras resalten mucho más, ya sea empleandolo en ropa, accesorios, maquillaje y hasta diseños de uñas.

Noticias Colima del 13 de marzo 2026

3 formas en las que las morena spueden usar el amarillo mantequilla

Total look monocromático

No debes tener miedo de llevarlo de pies a cabeza. Puedes usar el amarillo mantequilla en un vestido satinado o en un conjunto de lino con este tono, aprovechando para resaltar el subtono dorado natural de tu piel.

Look monocromático con un vestido en tono mantequilla|Pinterest

Aunque no lo parezca, el butter yellow es un color suave que no satura visualmente, sino que actúa como un iluminador gigante que te hará lucir elegante, sofisticada y sobretodo radiante.

Contraste con básicos neutros

Para aquellas personas que no se atrevan a un look total en este color, puedes iniciar poco a poco, combinando una prenda mantequilla, como una t blazer o una blusa, con piesas más neutras tipo camel, blanco roto o café chocolate.

El amarillo mantequilla da un toque de color a tu atuendo|Pinterest

Cabe destacar que el café profundo ayudará a que el amarillo suave resalte sin verse demasiado chillón y creará una armonía visual elegante que además es perfecta para ocasiones casuales o un día en la oficina.

Butter yellow en los detalles

Para que el amarillo mantequilla luzca en pieles morenas no es necesario incluirlo en prendas de ropa. también puede portarse en los accesorios como pequeños detalles y destellos de color.

El color mantequilla es perfecto para llevar en las uñas o accesorios|Pinterest

Por ejemplo, un bolso o un par de zapatos en esta tonalidad ayudará a romper por completo con la vibra monótona de los outfits oscuros.

Por otro lado, colocar este color en la manicura es lo mejor para las pieles morenas, ya que hará que las manos resalten al instante, luzcan bronceadas y rejuvenecidas.

