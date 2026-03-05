7 diseños de uñas butter yellow: el color que ilumina tus manos esta primavera

La mayor tendencia de uñas esta primavera son las butter yellow o amarillo mantequilla. Un color versátil que iluminará tus manos y con diversos diseños que se adaptan a cualquier estilo y personalidad.

Aquí te presentamos un recuento de los diferentes looks que puedes conseguir para que se adapten a tu vida cotidiana o para lucir en alguna ocasión especial. Se trata de modelos que combinan con tu tono de piel, están a la moda y te hacen destacar del resto.

Los 7 mejores diseños de uñas butter yellow para primavera

Efecto glaseado

Se inspira en las ricas donas glaseadas y se consigue colocando una base en tono amarillo y un polvo aperlado encima. Puede aplicarse en uñas naturales con esmalte, acrílicas o gel semipermanente, entre otras técnicas.

Diseños de uñas butter yellow con efecto glaseado y acabado elegante|Pinterest: Nazarena

Francesa minimalista

Nunca pasan de moda y son versátiles, pero agregando el toque butter yellow se convierten en manos elegantes, sofisticadas y en tendencia. Ideales para quienes quieren dar un aspecto "clean girl".

Las clásicas uñas french minimalistas con tonalidades amarillo mantequilla|Pinterest: lorena22

Diseño aura

Las clásicas uñas amarillas, combinadas con un efecto moderno. Se consiguen con un degradado circular desde el centro de la uña. El efecto que resulta es etéreo y elegante, perfecto para combinarlo con tonos pastel.

Uñas aura amarillo mantequilla para un look en tendencia|Pinterest: Lara Saiz

Mano alzada floral

Para sacar tu lado más artístico y girly, son uñas butter yellow que dibujan margaritas diminutas o añaden algunos petálos. Pueden ser en todos los dedos o solo en algunos, para destacar y verse más delicada.

Uñas amarillas mantequilla con diseños florales a mano alzada|Pinterest

Uñas con oro

La base se mantiene en el amarillo mantequilla y el plus es colocar pequeñas ojuelas doradas similares al oro o finas líneas de dorado para hacer lucir las manos más lujosas.

Los detalles dorados en uñas butter yellow las hacen lucir más elegantes|Pinterest: Dani Calderón

Diseños velvet

Se consigue usando esmaltes magnéticos que dan mayor profundidad al color y crean textura. Son brillantes y reaccionan a la luz del sol, para una apariencia más juvenil y divertida.

El acabado velvet proporciona brillo y textura a las uñas amarillo mantequilla|Pinterest: Aqeelahmad

Full color

El acabado mate de las uñas amarillas proporciona un estilo más sofisticado|Pinterest: Fashion

Es lo básico y se trata de una manicura simple, pero efectiva. Con todas las uñas pintadas de amarillo, en el tono de tu preferencia, sin agregar adornos y con un acabado brillante o mate.