3 ideas de cajas sorpresa para regalar en una graduación que emocionarán a cualquier egresado

Una graduación marca el cierre de una etapa importante tanto para el graduado como para sus familias. Es el inicio de nuevos retos y nuevas experiencias que nos orgullecen, y es por eso que llegar a la celebración con un bonito detalle refleja un apoyo total y cariño. Las cajas sorpresa de graduación son una gran opción; no por nada se han convertido en una de las tendencias favoritas, porque permiten combinar recuerdos, regalos útiles y mensajes personalizados en una sola presentación. Lo mejor de todo es que lo puedes hacer tú misma con materiales que son fáciles de conseguir y adaptar.

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3 ideas increíbles de cajas sorpresa para regalar en una graduación

Aquí te proponemos tres grandes ideas para que hagas tu propia caja sorpresa y la regales ese día especial.

1. Caja con recuerdos y fotografías de su etapa escolar

Una opción que puede resultar bastante emotiva y emocionante es llenar una caja sorpresa de graduación de bonitas fotografías y recuerdos, como folletos escolares de eventos, objetos que se tuvieron durante esa temporada. También puedes agregar una carta escrita a mano, deseando bonitos deseos para la etapa que viene.

|Pinterest Creaciones Magari

2. Caja de supervivencia para la siguiente etapa

Si el graduado comenzara la universidad o entrara al mundo laboral, puedes hacer que su caja de graduación sea más divertida. La idea es crear una caja de supervivencia; incluso puedes buscar que tenga un toque apocalíptico. Dentro incluye cosas que podría utilizar en el futuro, como una libreta, plumas, una taza personalizada, café o té, snacks, una batería portátil, audífonos, un termo y algunas frases motivacionales pegadas dentro de la tapa.

|Pinterest Adriana

3. Caja temática con sus gustos favoritos

Otra gran idea es personalizar su caja con los hobbies o gustos del graduado. La caja puedes decorarla con personajes que le gusten, películas, artistas y mucho más. Lo importante es que pienses en esa persona y construyas algo que le va a fascinar. Dentro puedes colocar dulces y uno que otro artículo relacionado con sus gustos.