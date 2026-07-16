3 ideas de cajas sorpresa para regalar en una graduación que emocionarán a cualquier egresado
¿Buscas un regalo diferente para celebrar una graduación? Estas cajas sorpresa te ayudaran a convertir un momento muy especial en un regalo inolvidable.
Una graduación marca el cierre de una etapa importante tanto para el graduado como para sus familias. Es el inicio de nuevos retos y nuevas experiencias que nos orgullecen, y es por eso que llegar a la celebración con un bonito detalle refleja un apoyo total y cariño. Las cajas sorpresa de graduación son una gran opción; no por nada se han convertido en una de las tendencias favoritas, porque permiten combinar recuerdos, regalos útiles y mensajes personalizados en una sola presentación. Lo mejor de todo es que lo puedes hacer tú misma con materiales que son fáciles de conseguir y adaptar.
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3 ideas increíbles de cajas sorpresa para regalar en una graduación
Aquí te proponemos tres grandes ideas para que hagas tu propia caja sorpresa y la regales ese día especial.
1. Caja con recuerdos y fotografías de su etapa escolar
Una opción que puede resultar bastante emotiva y emocionante es llenar una caja sorpresa de graduación de bonitas fotografías y recuerdos, como folletos escolares de eventos, objetos que se tuvieron durante esa temporada. También puedes agregar una carta escrita a mano, deseando bonitos deseos para la etapa que viene.
2. Caja de supervivencia para la siguiente etapa
Si el graduado comenzara la universidad o entrara al mundo laboral, puedes hacer que su caja de graduación sea más divertida. La idea es crear una caja de supervivencia; incluso puedes buscar que tenga un toque apocalíptico. Dentro incluye cosas que podría utilizar en el futuro, como una libreta, plumas, una taza personalizada, café o té, snacks, una batería portátil, audífonos, un termo y algunas frases motivacionales pegadas dentro de la tapa.
3. Caja temática con sus gustos favoritos
Otra gran idea es personalizar su caja con los hobbies o gustos del graduado. La caja puedes decorarla con personajes que le gusten, películas, artistas y mucho más. Lo importante es que pienses en esa persona y construyas algo que le va a fascinar. Dentro puedes colocar dulces y uno que otro artículo relacionado con sus gustos.