Expertos revelan dónde colocar el ventilador para refrescar el hogar

Durante los días de calor, el ventilador se convierte en uno de los aliados más utilizados para refrescar los espacios del hogar. Sin embargo, colocarlo en el lugar equivocado puede reducir su efectividad y hacer que el ambiente no se sienta tan fresco como esperas.

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Expertos en climatización señalan que existe una forma adecuada de ubicar este aparato para aprovechar mejor la circulación del aire. Con un sencillo cambio de posición, es posible mejorar su rendimiento y conseguir una sensación térmica más agradable.

¿Dónde se debe colocar el ventilador para que sea más efectivo y refresque mejor el hogar?

Con la llegada de las altas temperaturas, el ventilador se convierte en una herramienta indispensable para combatir el calor dentro del hogar. Sin embargo, aunque muchas personas suelen colocarlo apuntando directamente hacia ellas para sentir una corriente de aire, especialistas aseguran que esta no es la forma más efectiva de aprovecharlo.

La razón es que este aparato no enfría el aire como lo hace el aire acondicionado, sino que únicamente lo desplaza para generar una sensación de frescura. Por ello, expertos en climatización recomiendan cambiar su ubicación y colocarlo cerca de una ventana o una puerta para mejorar la circulación del aire.

De acuerdo con especialistas, la dirección del ventilador dependerá de la temperatura que exista en el exterior. Si el aire de afuera es más fresco que el del interior, lo recomendable es orientarlo hacia la habitación para permitir la entrada de aire más agradable. En caso contrario, cuando el exterior está más caliente, debe colocarse hacia afuera para ayudar a sacar el aire acumulado.

Esta técnica aprovecha el principio de la ventilación cruzada, un método que permite renovar el ambiente mediante corrientes de aire naturales. Además, combina dos ventiladores puede aumentar la eficiencia del proceso, utilizando uno para introducir aire fresco y otro para expulsar el calor.

Los expertos aconsejan aplicar este método principalmente durante la noche o a las primeras horas del día, cuando la temperatura exterior suele ser más baja. Con una correcta colocación, el ventilador puede ayudar a mantener los espacios más cómodos y reducir la necesidad de utilizar otros sistemas de enfriamiento.