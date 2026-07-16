El pueblo mágico que tiene los volcanes más bonitos y no sabías

México está lleno de destinos que sorprenden por sus paisajes naturales y la belleza de sus pueblos. Entre ellos se encuentra un Pueblo Mágico que destaca por sus impresionantes vistas hacia algunos de los volcanes más emblemáticos del país. Su entorno combina historia, cultura y escenarios ideales para los amantes de la naturaleza.

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Este lugar se ha convertido en una parada imperdible para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de paisajes únicos. Sus calles, tradiciones y atractivos naturales lo hacen un destino especial durante cualquier temporada del año. Descubre cuál es el Pueblo Mágico que ofrece una de las panorámicas volcánicas más sorprendentes de México.

¿Cuál es el Pueblo Mágico donde puedes ver volcanes?

Se trata de la Sierra de Santa Catalina, un rincón natural ubicado al oriente de la Ciudad de México que sorprende por sus paisajes volcánicos, su biodiversidad y las actividades que ofrece para quienes buscan una escapada diferente sin salir de la capital. Esta zona está integrada por una cadena de volcanes monogenéticos, es decir, formaciones que registraron una sola erupción antes de quedar inactivas.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Xaltepec o Cerro de la Cruz, el Tecuahtzin, el Guadalupe o Cerro del Borrego, además de La Caldera y el Cerro de la Estrella, cada uno con características naturales e históricas que forman parte de la identidad de la región.

Los visitantes pueden realizar sedentarismo, caminatas y recorridos para admirar las vistas panorámicas que ofrecen sus elevaciones. Uno de los puntos más recomendados es el Parque Ecológico Yecahuizotl, un espacio ideal tanto para principiantes como para personas con experiencia en actividades al aire libre.

También destacan formaciones como el Tetecón, donde se puede apreciar el resultado de antiguos derrames de lava, y el volcán Yohualixqui, que alcanza los 2 mil 420 metros sobre el nivel del mar. Con sus paisajes naturales y su riqueza ecológica, la Sierra de Santa Catalina representa una alternativa perfecta para desconectarse de la rutina y conocer una faceta poco explorada de la CDMX.