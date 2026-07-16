Quién es Roro, una de las favoritas para ganar La Velada del Año 2026 y cómo se hizo famosa

Rocío López Bueno es el nombre real de “RoRo”, una de las influencers originarias de España más importantes y reconocidas dentro del mundo digital. La creadora de tan solo 24 años de edad, quien ha ganado gran viralidad en redes sociales los últimos años, se subirá al ring de La Velada del Año, evento creado por Ibai Llanos, por segunda ocasión ya que en la edición de 2025 también formo parte de las peleadoras. En esta ocasión te contamos todo sobre ella y cómo fue que ha logrado conseguir un amplio reconocimiento.

¿Cómo se hizo famosa RoRo, la influencer que subirá al ring de la Velada del Año VI?

La destacada creadora de contenido, quien actualmente cuenta con 10 millones se seguidores en TikTok, saltó a la fama en mayo de 2024 cuando comenzó a subir videos cocinando para su novio. Su manera particular de iniciar sus videos cautivó y causó gran intriga en miles de personas ya que la frase “Hoy le he preguntado a Pablo (su novio) qué le apetecía comer" se volvió su sello personal. La mayoría de las recetas eran muy elaboradas y causaban gran antojo en los usuarios. Además de la cocina, Roro también compartía contenido de costura en donde elaboraba piezas de ropa.

A pesar de que muchas personas eran cautivadas por el contenido de la influencer, algunos usuarios debatían los diversos papeles dentro de su relación ya que cuestionaban cómo se llevaban a cabo los roles de pareja debido a la asignación de tareas; como la cocina. A pesar de dichas críticas RoRo continúo ganando viralidad en redes por lo que en 2025 partició en la Velada del Año enfrentándose a Abby. Este combate fue uno de los más polémicos debido a que Rocío perdió por lo que la ganadora comenzó a recibir diversos abucheos. Este momento fue uno de los más tensos del evento ya que RoRo tuvo una lesión en la rodilla durante su primer asalto e incluso se fracturó el quinto metatarsiano. Recientemente compartió que le tuvieron que suministrar fentanilo para combatir el dolor, una experiencia sumamente desagradable.

La Velada del Año VI: Fecha y cómo verla gratis y en vivo

La Velada del Año, la pelea de boxeo entre artistas y creadores de contenido, se llevará a cabo el próximo 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento lo podrás ver gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.

