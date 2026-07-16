Paso a paso para VOTAR y subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 hoy 16 de julio del 2026
¡Tú tienes el poder de decidir! Corre a votar para mandar a tu participante favorito de MasterChef 24/7 al Balcón de la Salvación esta semana.
Poco a poco podido ver a la novena semana de MasterChef 24/7 entrar en una fase adulta, pues ya hemos conocido a los primeros Cocineros que han logrado la Salvación y que estarán libres de jugar su suerte en este programa para el Reto de Eliminación de este domingo.
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Tras una intensa Batalla por Equipos, Lancer logró subir al Balcón de la Salvación al conquistar la noche y eligió a Claudia y Michelle para que subieran con él y así lograr estar una semana más dentro de la cocina más famosa de México, aunque aún hay participantes que pueden salvarse.
Abren votaciones en MasterChef 24/7, así puedes votar paso a paso:
Recuerda que en MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por lo que esta semana se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero o Cocinera suba al Balcón de la Salvación de esta semana y así evite el siempre desafiante reto de Eliminación de este domingo 19 de julio.
Votar es muy sencillo, pues puedes hacerlo de diferentes maneras dependiendo tu gusto:
- La primera opción es escaneando el código QR que aparecerá durante la emisión del programa durante las Galas.
- Otra de las opciones para votar es ir directo a nuestro sitio web, donde en la sección de Azteca UNO podrás dar con el espacio de MasterChef 24/7. Luego de dar clic al apartado de VOTA podrás elegir a tu participante favorito.
- También puedes hacerlo a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, misma que está disponible gratis para celulares con sistema iOS y Android.
¿Cómo conseguir votos extra en MasterChef 24/7?
Es importante que sepas hasta un voto podría hacer la diferencia dentro del universo de MasterChef 24/7, por ello es importante que uses tus 10 votos automáticos, aunque para buenas noticias, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla después de que hayas votado por primera vez.