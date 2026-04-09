En la casa hay varios objetos o muebles que son de suma importancia; tal es el caso del colchón de tu cama, que tiene un promedio de vida de hasta 10 años, pero ello se puede reducir según el tipo de material y la marca, pero existen 2 señales de que ya debes cambiarlo y seguro no lo sabías. Por lo anterior, traemos para ti 3 ideas de cómo cuidarlo correctamente.

Se debe poner mucha atención en la calidad de vida del colchón, pues uno viejo y desgastado podría causar problemas de espalda y cuello a las personas. Asimismo, disminuirá la calidad de sueño y no podrán descansar adecuadamente, según un artículo del portal Vivienda MX. Si ello sucede, existe un truco casero con arroz que se relaciona con el Feng Shui.

Así debes cuidar tu colchón para que te dure más

1. Protector: Quizá sea una de las ideas más importantes para que la calidad de vida de tu colchón sea larga. Hay varios cubrecolchones en el mercado, como lo son los impermeables, capitonado y pluma-plumón, cada uno con aspectos diferentes para cada necesidad.

3 ideas de cómo cuidar correctamente tu colchón para que te dure hasta 10 años|Pinterest

2. Voltearlo: Una de las técnicas más comunes para que el colchón dure más y evitar que se hunda o desgaste de manera irregular. Los expertos recomiendan girarlo 4 veces al año, pero en el mercado hay algunos que no se pueden voltear, ya que fueron diseñados especialmente con una forma definida.

3 ideas de cómo cuidar correctamente tu colchón para que te dure hasta 10 años|IA

3. Limpiarlo frecuentemente: Se recomienda aspirarlo una vez por mes, para así eliminar el polvo acumulado y posibles ácaros. Después de limpiarlo, se debe dejar entre 5 y 15 minutos sin sábanas ni cobijas para que comience a orearse de manera natural.

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¿Cómo elegir un buen colchón?

Antes de comprar un nuevo colchón, se generan muchas dudas sobre cuál será el mejor para tener una mejor calidad de sueño y dormir como un bebé. Para ello, se deben tomar en cuenta estos puntos antes de “romper el cochinito” para evitar realizar una mala compra.

