2 señales de que ya debes cambiar de colchón de tu cama y seguro no sabías

Muchos no saben que existen señales claras que indican cuándo debes cambiar un colchón. La más obvia es el tiempo: si llevas alrededor de 10 años con el mismo, es el indicativo más importante de que ya es momento de comprar uno nuevo. Sin embargo, hay otras dos alertas que no debes ignorar :

Si tu colchón está desgastado o presenta hundimientos: no importa si no han pasado 10 años; estos defectos pueden aparecer mucho antes. Incluso, a veces, comienzan a hacer ruidos que afectan tu descanso.

no importa si no han pasado 10 años; estos defectos pueden aparecer mucho antes. Incluso, a veces, comienzan a hacer ruidos que afectan tu descanso. Si sientes los movimientos de tu pareja: un buen colchón no debería hacer tan evidente cada movimiento. Si lo notas demasiado, es una señal de desgaste.

¿Qué pasa si no cambias el colchón de tu cama?

El colchón acumula polvo, ácaros y alérgenos que, con el tiempo, pueden afectar la calidad del aire en tu habitación y, en consecuencia, tu salud, provocando malestares respiratorios, según informa Cuídate Plus.

Aprende a cuidar tu colchón para que te dure más años.|(Canva)

Asimismo, Healthline, revista especializada en salud, advierte que dormir mal en un colchón incómodo puede derivar en problemas como cardiopatías, nefropatías e incluso diabetes.

Además, un colchón en mal estado puede causar molestias físicas como dolor de espalda, cuello y articulaciones, ese clásico “dormí mal” que arruina tu día. También puede interrumpir tu ciclo de sueño sin que te des cuenta . Allí es cuando las cosas se ponen peor.

Cómo puedes limpiar bien un colchón para que te dure hasta 10 años

Si quieres sacarle el máximo provecho a tu colchón y extender su vida útil —que suele ser de hasta 10 años—, es clave adoptar ciertos hábitos de limpieza y cuidado para que no empeore con el tiempo. Healthline recomienda seguir estos consejos al pie de la letra: