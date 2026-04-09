Ni siquiera imaginas por qué deberías poner un plato de arroz debajo de tu cama; lo dice el Feng Shui

El Feng Shui es una técnica milenaria china que ha sido retomada en los últimos años para crear una armonía entre las personas y su entorno, principalmente en el hogar. Pero lo que muy pocos saben es por qué o en qué ayudará poner un plato de arroz debajo de la cama; el mismo resultado obtendrás si pones hojas de laurel debajo de la almohada.

La técnica de dejar un plato de arroz debajo de la cama ayudará a las personas a tener un mejor descanso, ya que este elemento simbólico equilibra la energía, a fin de que al día siguiente te levantes de mejor humor y con la mayor energía posible para realizar tus actividades cotidianas, según un artículo del portal La Nación. No tires el arroz: estas son las 4 ideas para reutilizar que quedaron del día anterior.

El arroz tiene que estar crudo y deberá permanecer debajo de la cama durante 7 días.|Pinterest

Cabe mencionar que en la cultura asiática el arroz tiene un gran valor, pues se le asocia con la estabilidad, la abundancia y el sustento. Mientras que en el Feng Shui absorbe el estrés o tensión emocional, ayuda a tener un mejor descanso y atrae tanto la estabilidad como la prosperidad a largo plazo.

Los pasos a seguir y los demás beneficios del arroz en el Feng Shui

Para que puedas tener un buen descanso durante la noche, debes colocar en un plato arroz crudo blanco y ponerlo debajo de tu cama en un lugar que no interfiera. Tendrás que mantener el recipiente con el cereal en el mismo lugar durante 7 días, tiempo en el que deberás cambiarlo o tirarlo en caso de no querer continuar con el ritual.

El arroz es un elemento importante en el Feng Shui, pues es utilizado para atraer diferentes beneficios, como lo son:

