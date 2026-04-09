Ni siquiera imaginas por qué deberías poner un plato de arroz debajo de tu cama; lo dice el Feng Shui
Este truco casero de una técnica milenaria china ayuda a las personas a tener más energía en el día siguiente por una gran razón
El Feng Shui es una técnica milenaria china que ha sido retomada en los últimos años para crear una armonía entre las personas y su entorno, principalmente en el hogar. Pero lo que muy pocos saben es por qué o en qué ayudará poner un plato de arroz debajo de la cama; el mismo resultado obtendrás si pones hojas de laurel debajo de la almohada.
La técnica de dejar un plato de arroz debajo de la cama ayudará a las personas a tener un mejor descanso, ya que este elemento simbólico equilibra la energía, a fin de que al día siguiente te levantes de mejor humor y con la mayor energía posible para realizar tus actividades cotidianas, según un artículo del portal La Nación. No tires el arroz: estas son las 4 ideas para reutilizar que quedaron del día anterior.
Cabe mencionar que en la cultura asiática el arroz tiene un gran valor, pues se le asocia con la estabilidad, la abundancia y el sustento. Mientras que en el Feng Shui absorbe el estrés o tensión emocional, ayuda a tener un mejor descanso y atrae tanto la estabilidad como la prosperidad a largo plazo.
Los pasos a seguir y los demás beneficios del arroz en el Feng Shui
Para que puedas tener un buen descanso durante la noche, debes colocar en un plato arroz crudo blanco y ponerlo debajo de tu cama en un lugar que no interfiera. Tendrás que mantener el recipiente con el cereal en el mismo lugar durante 7 días, tiempo en el que deberás cambiarlo o tirarlo en caso de no querer continuar con el ritual.
El arroz es un elemento importante en el Feng Shui, pues es utilizado para atraer diferentes beneficios, como lo son:
- Abundancia, al asociarse con la riqueza y el sustento
- Fertilidad, no solo en familia, sino también en proyectos y oportunidades
- Da estabilidad
- Da un sentido de seguridad en los entornos de las personas.