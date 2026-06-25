3 trucos para personalizar las sábanas y cojines de tus hijos con Paw Patrol sin saber coser

Si tus hijos son fanáticos de Paw Patrol, seguramente intentan incluir de todo sobre estos personajes en su habitación. Si quieres hacerlos felices y decorar su cama sin gastar mucho dinero en comprar sábanas y cojines temáticos, existen algunas alternativas económicas. Y muy fáciles que permiten personalizar sábanas y cojines utilizando materiales que cualquiera puede manejar, incluso si nunca ha cosido en su vida. Las ideas que te contamos a continuación son perfectas para renovar su cama durante el fin de semana para sorprenderlos.

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3 ideas increíbles para decorar cojines y sábanas de Paw Patrol para tus hijos

Sigue al pie de la letra cada una de estas ideas y tus hijos sentirán que tienen la habitación de sus sueños sin gastar cientos de pesos:

1. Usa vinil textil termoadhesivo con sus personajes favoritos

De las tres ideas que te presentamos aquí, esta es de las más sencillas y con mejor acabado. Lo único que necesitas comprar es vinil textil termoadhesivo con diseños de Paw Patrol. A continuación, debes colocarla sobre la sábana o funda del cojín y aplicar calor con una plancha siguiendo las instrucciones del fabricante.

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2. Decora con pintura para tela y plantillas

Si lo tuyo son las manualidades, esta idea es la que más te va a gustar. Lo que debes hacer es conseguir plantillas con las siluetas de Chase, Skye, Rubble o Marshall y utilizar pintura especial para tela. Deberás fijar la plantilla sobre la funda del cojín o una de las esquinas de la sábana y aplicar la pintura con una esponja o un pincel. Este método, además de económico, logra diseños únicos que nadie más tendrá.

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3. Renueva los cojines con fundas de cierre o pegamento para tela

Para esta idea no necesitas ni aguja de hilo para cambiar por completo el aspecto de los cojines. Necesitas comprar fundas lisas con cierre y añadir con cuidado parches termoadhesivos, estampados o aplicaciones decorativas inspiradas en Paw Patrol. Puedes darles un toque especial colocando listones o pequeños detalles utilizando pegamento de tela para que quede todo bien pegado sin coser.