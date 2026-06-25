Hora límite para VOTAR hoy 25 de junio del 2026 para ayudar a subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

Tras la victoria de Daniela Parra como capitana del equipo rojo en el miércoles de Batallas por Equipo tuvo en sus manos la decisión de elegir a dos compañeros de la cocina más famosa de México para subir al balcón, ya que como se sabe, ella no pudo subir por portar el Delantal Negro, por lo que decidió beneficiar a sus compañeras Michelle y Carmen para salvarse del Domingo de Eliminación.

Cabe recordar que tanto Daniela como Julio esta semana fueron portadores de Delantal Negro, el cual fue asignado por los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrea y Alfonso “Poncho Cadena” debido a que MasterChef 24/7 entra a una nueva etapa y durante los primeros días los cocineros no demlostraron tener un crecimiento culinario.

Ante esta sanción los participantes tuvieron el pase directo al Domingo de Eliminación sin oportunidad de salvarse aunque hayan ganado un lugar en el balcón. Por otro lado, los demás participantes buscan el apoyo del público para que uno de ellos pueda ser salvado y asegurar una semana más dentro del reality culinario.

¿Quiénes son los participantes que pueden subir al balcón de la salvación?

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Ramahá

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Nora

Ismael

¿Cómo puedo votar para que mi cocinero favorito suba al balcón de la salvación?

Si quieres apoyar a tu participante favorito para que suba al balcón esta noche puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ debes de recordar que al subir al balcón con Carmen y Michell asegura su permanencia otra semana más dentro del reality, asimismo se libra de portar el Delantal Negro y p´resentar un platillo el Domingo de Eliminación.

Una vez que ingresas a la página puedes empezar a votar por tu cocinero favorito dándole 10 puntos, sin embargo, estos son libres y pueden repartirse entre varios participantes, incluso, una vez que terminas de hacer el proceso puedes obtener VOTOS EXTRAS, ahí puedes obtener 10 votos más y repetir la votación.

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar hoy 25 de junio?

Las votaciones se abrieron al público desde la noche del miércoles por lo que tienes toda la tarde de hoy y parte de la emisión del programa para otorgar tus puntos, ya que la votación se cerrará en el momento en que nuestra querida conductora Claudia Lizaldi lo indique, así que no te pierdas en programa de hoy y no descartes la oportunidad de apoyar a tu favorito.