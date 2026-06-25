Estas son las 5 plantas que son muy fáciles de cuidar y pueden vivir más de 10 años

Para los amantes de la jardinería, deben saber que durante el verano van a poder disfrutar de la belleza de las flores que se encuentran en todo el jardín, como así también el resto de las plantas, pero que también es un momento de hacer una renovación y de sembrar nuevas especies. Hay quienes se inclinan por plantas que no requieran de tantos cuidados y que puedan decorar la casa fácilmente, por lo que los jardineros compartieron las cinco mejores plantas para tener en el jardín por sus cuidados y porque pueden llegar a vivir hasta 10 años.

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Cuando sembramos una planta en un jardín o en una maceta, las expectativas que tenemos es que pueda crecer fuerte y tener algunos años de vida, pero no nos imaginamos que puede llegar a vivir hasta 10 años. Esto se debe principalmente a las características propias de cada especie, como así también a los cuidados que puede recibir y es que si se le presta atención, podremos disfrutarla por varios años.

Por qué es importante la longevidad en las plantas

Por si no lo sabías, la longevidad en las plantas es un aspecto fundamental, pero que depende de varios factores como las condiciones ambientales, los cuidados que recibe y la especie; pero las que viven más tiempo comparten algunas características como la buena adaptación, un crecimiento relativamente lento y una resistencia frente a períodos de estrés. En este caso, te dejaremos las 5 plantas que debes tener en el jardín porque son fáciles de cuidar y porque pueden llegar a vivir hasta 10 años.

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Las 5 plantas más longevas y de fácil cuidado

Hoya carnosa: es conocida como flor de cera, famosa por sus hojas brillantes y particulares racimos florales. Tiene un crecimiento lento que se puede mantener durante años

Clivia: se trata de la planta ornamental más longeva de todas y que se puede cultivar en macetas. Produce flores llamativas durante la etapa de floración

Pata de elefante: es una planta que se destaca por el tronco ensanchado que almacena agua y le permite soportar períodos de sequía

Camelia: es otra planta longeva que se puede sembrar en jardines y vivir varias décadas