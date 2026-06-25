Raúl Jiménez y Edén Muñoz tuvieron como novia a la MISMA MUJER; esto es lo que se sabe de su situación amorosa

Nos encontramos en uno de los momentos donde la emoción del fútbol está en su máximo apogeo debido a que se está llevando a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en dónde México lleva acumuladas tres victorias luego de enfrentarse contra la Selección de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Sin embargo, uno de los jugadores que se ha robado los reflectores es el delantero centro Raúl Jiménez, conocido como el "El Lobo del Bajío" debido a que anotó un gol en este Mundial 2026, sin embargo, lo que pocos saben de su vida personal es que antes de casarse con la actriz y cantante Daniela Basso, el número 9 tuvo una relación amorosa con la actual pareja del cantante Edén Muñoz, Paloma Llanes aunque cabe mencionar que ambas relaciones amorosas se dieron en tiempos y contextos diferentes.

¿Cómo fue la relación de Paloma Llanes y Raúl Jiménez?

El reconocido deportista inició una carrera junto a Paloma Llanes cuando él se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera deportista ya que buscaba consolidarse dentro de las ligas europeas, esto a la par de que Paloma llevaba a cabo proyectos personales. Se les vió compartir diversos momentos juntos, sin embargo la relación no logró consolidarse y terminaron, hasta este momento se desconocen las causas de la ruptura ya que ambos cuidaron mucho los aspectos personales de su vida, alejándose de polémicas y los reflectores.

¿Cómo fue la relación de Paloma Llanes y Edén Muñoz?

Si bien, Paloma no formó una familia a lado de la estrella del balompié, sí lo hizo a lado de uno de los cantantes de música regional más importantes en México; así es, hablamos del reconocido artista y compositor musical Edén Muñoz. Al principio la historia de amor no fluyó como el músico lo esperaba debido a que, como lo ha contado en algunas ocasiones el intérprete de “Chale”, tuvo que insistir en más de una ocasión para que su ahora esposa lo viera como algo más que un amigo. Sin embargo, con el paso del tiempo formaron una gran amistad, llena de confianza, lo que con el tiempo se convirtió en amor real y la unión de dos personas para formar una familia ya que actualmente tienen dos hijos pequeños; Emiliano y Matías.