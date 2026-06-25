Cómo reemplazar el aire acondicionado y tener tu casa fresca durante el verano

La llegada del verano y las altas temperaturas hace que tengamos que encender el aire acondicionado de nuestro hogar para poder refrescar la casa, caso contrario, será difícil resistir al calor agobiante que azota a todo el país. En muchos hogares suele haber más de un equipo de aire acondicionado y es que así será la forma de mantener el aire frío, pero esto trae como principal consecuencia un importante gasto de energía eléctrica y que estemos expuestos a pagar mucho dinero en el próximo recibo de luz. Por eso, hay algunos trucos que te permitirán refrescar la casa.

Noticias Veracruz del 25 de junio 2026

Los aires acondicionados se convierten en los electrodomésticos más importantes durante el verano, y es que serán los encargados de mantener la frescura de los ambientes con las altas temperaturas, que por lo general, suelen estar encendidos durante varias horas hasta que se pueda ventilar el hogar. Pero, ocurre que tenerlos tanto tiempo encendidos puede traer efectos secundarios.

Tener el aire acondicionado encendido todo el día puede ser algo muy lindo porque así no pasaremos calor, pero a la hora de pagar el recibo de la tarifa de luz nos encontraremos con que hemos gastado mucha energía, o incluso puede causar enfermedades respiratorias o que en la casa aparezca la humedad y los malos olores. Por eso, los especialistas compartieron una serie de consejos para refrescar el hogar sin tener que recurrir tanto a este dispositivo durante el verano.

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Cómo mantener fresca la casa sin usar aire acondicionado