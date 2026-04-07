Al momento de construir o remodelar una casa, se debe tomar en cuenta qué tipos de ventanas se instalarán, ya que en los últimos años hay en el mercado más opciones que harán ver tu hogar moderno, dejando en el olvido las tradicionales abatibles o corredizas con marco de madera o de algún metal, como lo es el hierro. Estas son las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por algo minimalista.

Sin embargo, existen casos en los que se piensa en las ventanas hasta el final, lo que puede derivar en una mala estrategia para elegir las persianas, los acabados y sobre todo el aislamiento térmico y acústico. Asimismo, la entrada de luz natural y de ventilación, según un artículo del portal El Mueble. Por lo anterior, estas son las mejores 4 ideas para reemplazarlas y así hacer que tu hogar se vea elegante y moderno, como lo son estas opciones para instalar techo en tu patio.

Las ideas para reemplazar las ventanas tradicionales

1. Tipo ventanal: Es una de las mejores opciones si lo que buscas es que tu casa esté muy bien iluminada, lo que dará una sensación de más amplitud. Estas ventanas que llegan del piso al techo son ideales para conectar el interior con el exterior; es decir, para instalar en las salas o comedores.

3 ideas para reemplazar las tradicionales ventanas de tu casa por opciones más modernas|Pinterest

2. Corrediza de vidrio: Esta opción de ventana, que se le asimila más a una puerta, le dará un toque elegante y caro a tu casa. Lo mejor de todo es que el vidrio templado es un buen aislante de ruido, por lo que se recomienda instalar en los balcones, a fin de que no interrumpa tu sueño con los sonidos del exterior. También son ideales para patios o jardines.

3 ideas para reemplazar las tradicionales ventanas de tu casa por opciones más modernas|Pinterest

3. Bloques de vidrio: Es aesthetic y diferente, pero buena opción para dejar pasar la luz natural. Lo mejor de todo es que del exterior no se observa hacia adentro, por lo que son ideales para baños, a fin de tener privacidad. Uno de los puntos a favor es que tiene buen rendimiento térmico y acústico.