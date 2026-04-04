4 ideas de techo para tu patio y hacer que tu casa se vea elegante y aesthetic

Un detalle que elevará el diseño de tu patio de la casa es el techo, pues le dará una imagen más elegante y aesthetic. Estas ideas también ayudarán a que este espacio mantenga una temperatura ambiente y no esté a la intemperie, ya que puede servir como una zona de descanso, si es que decides hacer una renovación para que se vea nuevo y con poco presupuesto.

Estas ideas de techo protegerán tu patio de lluvias y los días intensos de calor, solo dejando pasar las corrientes de aire, ya que no son opciones de cemento, sino de materiales más aesthetic. Lo mejor de todo es que puedes convertir este espacio en una pequeña terraza, donde podrás refrescarte en los días con altas temperaturas. Estas son las 8 ideas para remodelar un lugar pequeño: te sentirás más cómodo y se verá de lujo.

Ideas de techo para instalar en el patio de tu casa

1. Policarbonato: Un techo de este material es una buena idea para dejar pasar la luz natural, pero no el calor. Lo mejor de todo es que cubre tu zona de descanso de la lluvia e incluso granizo.

4 ideas para techar tu patio y hacer que tu casa se vea elegante y aesthetic|Pinterest

2. Pérgola de madera: Este tipo de estructura de techo le dará un toque natural a tu patio. Puedes dejarlo abierto o cubrirlo con tela, enredaderas o láminas. Es una opción que se utiliza en espacios modernos, pero también tiene ese toque rústico.

4 ideas para techar tu patio y hacer que tu casa se vea elegante y aesthetic|Pinterest

3. Láminas: Quizá sea la idea más económica y práctica de la lista, pero sobre todo tiene una gran resistencia. Puedes elegir desde una vasta lista de opciones, como lo son la galvanizada o pintro, pero si quieres que tu patio se vea aesthetic, puedes optar por tipo teja.

4 ideas para techar tu patio y hacer que tu casa se vea elegante y aesthetic|Pinterest

4. Cristal templado: Para ello deberás instalar una estructura de metal o aluminio que resista los cristales. Es un diseño muy elegante y sofisticado, e ideal para los patios que son tipo terraza.