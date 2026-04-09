3 ideas que reemplazan las tradicionales faldas y son más frescas para esta primavera 2026

Las faldas boho están llamando la atención y están dejando atrás a las tradicionales porque son más frescas para la primavera 2026 y la temporada de calor. Tal como te contamos en l as ideas de outfits estilo hippie , estas prendas de moda pueden combinarse excelente para llevarlas a la oficina sin dejar de lucir elegante.

De acuerdo con Vogue, hay 3 ideas que son las mejores y que, si las eliges, estás yendo a la segura, sin fallas y con un estilo que siempre está de moda.

Las faldas midi con estampado floral: destacan por su largo a media pierna y sus diseños llenos de flores, lo que aporta frescura, feminidad y un aire romántico perfecto para la primavera, además de ser ligeras y fáciles de combinar con blusas o sandalias.

Luce las faldas boho en la oficina.|(Pinterest) Faldas asimétricas con flecos: se caracterizan por cortes irregulares y detalles en movimiento que añaden dinamismo y un estilo bohemio ideal para los días cálidos, permitiendo looks relajados pero con personalidad.

Ideas de faldas boho para oficina en temporada de calor.|(Pinterest) Faldas asimétricas con volantes: combinan capas y caídas desiguales que generan volumen y fluidez, lo que las hace cómodas, frescas y visualmente atractivas, perfectas para aprovechar el clima templado de la temporada.

Faldas tipo boho elegantes.|(Pinterest)

¿Cómo elegir la falda ideal según tu calzado favorito?

Una vez que eliges la falda boho que más te guste, es importante saber combinarla con los accesorios, pero sobre todo con el calzado que tienes pensado usar. Aquí una guía rápida de Elle:

Para Faldas Midi: Recomienda usarlas con mocasines o sandalias de tiras finas para un look profesional. Si buscan algo más aesthetic , sugiere tenis blancos clásicos .

Recomienda usarlas con para un look profesional. Si buscan algo más , sugiere . Para Faldas Asimétricas con Flecos: Menciona que el calzado ideal son las botas cowboy (que ya mencionamos en el artículo de outfits hippie) o sandalias de plataforma para alargar la figura.

Menciona que el calzado ideal son las (que ya mencionamos en el artículo de outfits hippie) o sandalias de plataforma para alargar la figura. Para Faldas con Volantes: Sugiere alpargatas de cuña, ya que el volumen de la falda armoniza perfectamente con la estructura del calzado de esparto, creando un look 100% mediterráneo y fresco.