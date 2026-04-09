7 diseños de uñas con mandalas para protección y estilo: se ven aesthetic

Para muchos las mandalas son un poderoso símbolo de protección y las llevan hasta en las manos. Por eso, ssi quieres unirte a esta tendencia que combina lo espiritual con la moda, te mostramos siete ideas de diseños para uñas largas y cortas con este estilo de manicure .

Los mejores diseños de uñas con mandalas

Diseño de uñas con mandalas minimalista:

Prepara la uña y aplica una base nude o lechosa; añade un esmalte con destellos para el efecto brilloso. Luego, con un pincel fino, haz un punto y dibuja pequeñas líneas o gotitas alrededor formando el mandala. Agrega detalles en dorado o café con puntitos o curvas. Finaliza con top coat para sellar y dar brillo.

Idea de diseño de uñas minimalistas con mandala.|(Pinterest)

Uñas nude con mandala en el centro:

Prepara la uña y aplica una base nude clara; deja secar bien. Con un pincel muy fino, dibuja una línea central y forma el mandala con curvas y espirales a los lados. Añade puntitos alrededor para decorar y dar detalle. Finaliza con top coat para sellar y dar brillo.

Uñas con mandalas para lo espiritual.|(Pinterest)

Uña con mandala completa (variedad):

Prepara la uña y aplica una base nude; deja secar. Con un pincel fino, haz un punto central y dibuja líneas alargadas hacia afuera, como pétalos, formando el mandala. Añade puntos y gotas alrededor para dar más detalle. Termina con top coat para sellar y dar brillo.

Diseño de mandala para uñas.|(Pinterest)

Uñas diseño de mandala café tipo flor:

Aplica una base blanca o nude claro y deja secar. Con un pincel fino, haz un punto central y dibuja pétalos alargados alrededor formando flores tipo mandala en color rojo. Añade más flores y puntitos para rellenar el diseño. Finaliza con top coat para sellar y dar brillo.



Diseño de uñas azules con mandala:

Aplica una base nude clara y deja secar. Con un pincel fino, dibuja un punto central y crea pétalos en forma de gota alrededor, formando el mandala. Añade líneas curvas y puntitos para rellenar y dar detalle. Sella con top coat para un acabado brillante y duradero.

Uñas azules con mandalas.|(Pinterest)

Diseño de uñas blancas con mandala azul:

Para lograr un diseño de uñas blancas con mandala azul, primero prepara la uña (limpieza, limado y base). Aplica un esmalte blanco como fondo y deja secar bien. Luego, con un pincel fino o dotting tool, dibuja el mandala en color azul comenzando desde el centro con puntos y pequeñas líneas simétricas hacia afuera. Añade detalles como pétalos o curvas para darle forma y finaliza sellando con top coat para dar brillo y duración.

Diseño de uñas con mandalas.|(Pinterest)

Diseño de uñas sólidas con mandala en dos uñas:

Primero prepara todas las uñas (limado, limpieza y base). Aplica un esmalte sólido del color que prefieras en todas; en dos uñas deja el mismo fondo o usa uno más claro para resaltar el diseño. Una vez seco, dibuja el mandala en esas dos uñas con un pincel fino o puntero, empezando desde el centro con puntos y líneas simétricas. Agrega detalles como pétalos o curvas y termina con una capa de top coat para sellar y dar brillo.

Mira este hermoso diseño de uñas con mandalas.|(Pinterest)

¿Qué significado tienen los mandalas en las uñas en lo espiritual?

El mandala, cuyo diseño está compuesto por geometría sagrada, tiene un significado profundo relacionado con el budismo. De acuerdo con información de HD Asian Art, se trata de una herramienta poderosa que se suele usar en la meditación, el crecimiento espiritual y la comprensión del cosmos.

Algunos de los significados más poderosos y misteriosos de los mandalas son:

Volatilidad y unidad.

Orden cósmico.

Viaje espiritual

Trascendencia

Al usar los mandalas en las uñas, es posible que haya un despertar del deseo de una conexión espiritual o transformación interna.