5 ideas de outfits estilo hippie que te harán ver hermosa y con estilo en cualquier temporada del año

El estilo hippie en la ropa tiene varios nombres, uno de ellos es el boho, pero si quieres vestirte con outfits que griten “amor y paz” y que te hagan ver hermosa y con estilo, puedes hacer las recomendaciones de prendas que quedan para cualquier temporada del año.

De acuerdo con la revista Vogue Spain, los elementos básicos de un outfit boho son los tejidos gaseosos o volantes, el uso de vaqueros acampanados, colores marrones y cazadoras de corte recto. También las botas entran. Solo debes de aprender a combinarlas.

¿Cuáles son las ideas de outfits estilo hippie que se ven chic?

1. Vestido largo + botas + accesorios boho

Este es un clásico que nunca falla. Debes usar un vestido maxi fluido con flores o blanco. Combínalo con botas tipo cowboy o botines y un collar largo más pulseras. Si agregas un sombrero o lentes redondos tipo vintage te verás estival core. Queda bastante bien en primavera, pero en otoño va bien si agregas una chaqueta.

Vestido largo + botas + accesorios boho.|Pinterest

2. Pantalón acampanado + top crochet

Si te gusta la época de los 70’s, este look será muy favorecedor para ti. LLeva pantalones de campana o con estampado. Usa un top de crochet o bralette tejido y sandalias o plataformas. Le puedes dar un toque aesthetic si le pones un cinturón ancho y bolso de flecos.

Outfits boho.|Pinterest

3. Falda larga + blusa suelta

Este outfit boho es romántico y muy cómodo. Consiste en llevar una falda larga, no importa si es lisa o con prints étnicos. Combínala con una blusa oversize, sandalias o botas y agrégale un pañuelo en el cabello para verte aesthetic.

Outfits tipo boho.|Pinterest

4. Shorts + kimono bohemio

Es un outfit que debes probar porque es relajado y muy muy aesthetic. Solo lleva shorts de mezclilla o de lino, combinados con un top básico blanco y un kimono largo con estampado. Combínalo con collares en capas y gafas grandes y verás qué bien lucen en primavera y verano, o climas cálidos.

Estilo boho para playa.|Pinterest

5. Total look neutro estilo boho chic

Este outfit es bueno si quieres usarlo en un lugar elegante, pero sin perder el toque hippie. Ponte un vestido o conjunto en tonos beige, blanco o tonos tierra. Usa sandalias minimalistas y accesorios dorados o artesanales. Dale tu toque effortless con maquillaje natural y cabello suelto con ondas para un evento formal.

Outfits estilo boho hippie. |Pinterest

¿Cómo combinar el estilo hippie para la oficina?

Para mantener un estilo hippie (boho) en tu atuendo, pero al mismo tiempo se vea elegante o serio para la oficina, puedes hacer algunos ajustes sin perder el estilo. Vogue recomienda tener en tu clóset blusas de volantes en colores terracota, camisas volantes con cierre cruzado, blusa fluida volantes, o blusa solaro, vestidos midi con estampado floral para hacer combinaciones perfectas con una prenda fluida con una prenda estructurada como un blazer.