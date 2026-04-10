Los 3 modelos de bikinis con textura que estilizan tu figura
Los bikinis con textura pueden ser tus mejores aliados al momento de estilizar tu figura, descubre cuáles son los ideales según el tipo de cuerpo que tienes
Los bikinis estarán en tendencia durante toda la temporada de primavera-verano, como cada año. Por ello, es importante qué conozcas cuáles son aquellos que te harán sentir hermosa, cómoda y que te hagan lucir una figura de impacto.
La clave de elegir un buen traje de baño que vaya acorde con la moda no solo está en el color, sino también en el tacto. Los bikinis con textura se han hecho presentes para suplantar los diseños lisos, ya que tienen una estética retro y elegante.
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Los 3 modelos de bikinis con textura que más te favorecen
Si buscas renovar tu colección de trajes de baño con modelos en tendencia que además estilicen tu figura, algunas de tus mejores opciones son:
- Seersucker
Este diseño es uno de los más clásicos, con un efecto de "panal de abeja", se trata del rey de la temporada. Su tejido es elástico y rugoso, este material se adapta de forma perfecta a tus curvas sin apretarte de más.
Consigue disimular las pequeñas "imperfecciones" y también ofrece un soporte natural. El truco es elegir diseños con colores pastel o en tonos vibrantes para que resalte la forma de la tela.
- Ribbed o acanalado
Esta es una de las texturas más aclamadas, ya que las rayas verticales son el aliado perfecto para alargar el torso visualmente. La tela suele ser un poco más gruesa que la licra tradicional.
Además de ser hermoso a la vista, también te ofrecerá un buen soporte y seguridad, así como mucha firmeza y sensación de control, especialmente en el área abdominal. El truco está en elegir un top tipo balconette, para dar más estructura y sofisticación.
- Jacquard con relieves geométricos
Estos modelos tienen patrones tejidos, como flores o figuras geométricas en el mismo tono de la tela del bikini. Así conseguirás añadir volumen en donde más lo requieras o gustes y al mismo tiempo "desviar" la atención de otras zonas del cuerpo. El truco es elegir colores oscuros que afinen la silueta.