Los 3 modelos de bikinis con textura que estilizan tu figura

Los bikinis estarán en tendencia durante toda la temporada de primavera-verano, como cada año. Por ello, es importante qué conozcas cuáles son aquellos que te harán sentir hermosa, cómoda y que te hagan lucir una figura de impacto.

La clave de elegir un buen traje de baño que vaya acorde con la moda no solo está en el color, sino también en el tacto. Los bikinis con textura se han hecho presentes para suplantar los diseños lisos, ya que tienen una estética retro y elegante.

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Los 3 modelos de bikinis con textura que más te favorecen

Si buscas renovar tu colección de trajes de baño con modelos en tendencia que además estilicen tu figura, algunas de tus mejores opciones son:

Seersucker

Este diseño es uno de los más clásicos, con un efecto de "panal de abeja", se trata del rey de la temporada. Su tejido es elástico y rugoso, este material se adapta de forma perfecta a tus curvas sin apretarte de más.

Bikinis Seersucker para estilizar la figura|Pinterest

Consigue disimular las pequeñas "imperfecciones" y también ofrece un soporte natural. El truco es elegir diseños con colores pastel o en tonos vibrantes para que resalte la forma de la tela.

Ribbed o acanalado

Esta es una de las texturas más aclamadas, ya que las rayas verticales son el aliado perfecto para alargar el torso visualmente. La tela suele ser un poco más gruesa que la licra tradicional.

Bikinis Ribbed o acanalado para definir la silueta|Pinterest

Además de ser hermoso a la vista, también te ofrecerá un buen soporte y seguridad, así como mucha firmeza y sensación de control, especialmente en el área abdominal. El truco está en elegir un top tipo balconette, para dar más estructura y sofisticación.

Jacquard con relieves geométricos

Los bikinis Jacquard con relieves geométricos llaman la atención a zonas estratégicas|Pinterest

Estos modelos tienen patrones tejidos, como flores o figuras geométricas en el mismo tono de la tela del bikini. Así conseguirás añadir volumen en donde más lo requieras o gustes y al mismo tiempo "desviar" la atención de otras zonas del cuerpo. El truco es elegir colores oscuros que afinen la silueta.

