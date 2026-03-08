⁠Los bikinis que alargan visualmente las piernas

El traje de baño perfecto no es aquél que solo aporta comodidad y estilo, sino que también debe favorecernos y hacernos sentir espectaculares. Por eso, existen diferentes modelos de bikinis que se adaptan a cada figura, dependiendo de lo que se desee resaltar o disimular.

Hoy te presentamos un recuento de las mejores piezas para aquellas que deseen alargar sus piernas y conseguir un look de impacto durante las próximas vacaciones. Se trata de modelos que te permitirán caminar con confianza y que también destacarán del resto, ya que se encuentran en tendencia este 2026.

Los bikinis en tendencia que alargarán tus piernas

Bikinis High leg

Es el modelo que por excelencia se ha empleado para alargar visualmente las piernas. La apertura lateral sube por encima del hueso de la cadera, creando la ilusión de que la pierna comienza mucho más arriba.

Algunos cortes están inspirados en modelos de los años 80's y también trabajan creando una figura mucho más curvilínea y estilizada de forma natural. Los hay en diferentes tipos, pero todos cumplen con su función y te harán ver más alta.

El bikini high leg es el más usado para alargar las piernas visualmente|Pinterest: PacSun

Bikinis de tiro alto

Combiandos con el corte de pierna alto brindarán el efecto deseado en las piernas, además del plus de que controlan el abdomen y maximizan la longitud de la parte inferior del cuerpo, marcando la cintura por encima del ombligo.

Los bikinis de tiro alto pueden hacerte lucir más alta|Pinterest

Cortes y accesorios

Los expertos apuntan que los estampados de líneas verticales pueden ayudar a dar la sensación de piernas más largas, así como los cortes en V, donde la cinturilla baja en el centro y sube drásticamente en los laterales.

Los bikinis con corte en V pueden hacer ver más largas las piernas|Pinterest

En general, los modelos que puedan colocarse por encima de la cadera ayudarán a obtener esta sensación, existen en diferentes colores y tipos, con aplicaciones y sin ellas, todo dependerá del estilo de cada persona. Asimismo, el talle alto siempre estilizará y brindará soporte a los diferentes tipos de cuerpo.

