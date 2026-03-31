Cómo usar bikinis minimalistas con accesorios

Los bikinis minimalistas están de moda esta primavera-verano 2026, pero eso no significa que no puedas agregar accesorios para darle un toque chic y personalizado que podrás lucir en la playa o en la alberca.

De acuerdo con los expertos y con las tendencias de la temporada, el truco está en la armonía y en el equilibrio. Elegir piezas que destaquen tu conjunto y lo eleven sin sobrecargarlo es el propósito principal.

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Así puedes usar bikinis minimalistas con accesorios

Para agregar tu toque personal a tu traje de baño favorito existen diferentes opciones, desde joyería, accesorios complementarios, prendas de transición y hasta elegir correctamente el pareo o vestido que te ayudará a tapar un poco el bikini si es necesario.

Joyería estratégica

Como los bikinis son sencillos, puedes añadir joyería, como lo son las cadenas de cuerpo. Elige una muy delgada en un tono plateado o dorado. Si cae en la silueta de la cintura te ayudará a enfatizar esta zona y no romperá con la estética minimalista.

Las cadenas corporales a la cintura elevan cualquier tipo de bikini|Pinterest

También puedes optar por collares normales, combina dos o tres de diferentes tamaños y opta por materiales como las perlas falsas para un look más chic y orgánico.

Si prefieres algo aún más sútil, un par de pendientes serán perfectos para darle esa elevación a tu outfit, los aros metálicos puede combinar con el estilo playero que estás buscando.

La joyería y los lentes de sol son accesorios ideales para combinar con bikinis|Apple Photos Clean Up

Para agregar estilo

Los acesorios que no pueden faltar para diferenciarte del resto son los lentes de sol, las monturas clásicas, con colores neutros combinarán con cualquier temporada y traje de baño.

Los sombreros de ala ancha pueden completar el look de bikinis minimalistas|Pinterest

También puedes añadir un sombrero de paja de ala ancha que además de protegerte del sol te meterá en el mood de vacaciones y finalmente un bolso que mantenga el estilo minimalista y te permita llevar lo necesario.

Prendas de transición

Las prendas de transición convierten un bikini en un atuendo completo|Pinterest

Ya sean pareos, faldas o vestidos que se colocan encima de los bikinis. Son un indispensable porque te ayudarán a transformar tu traje de baño en un outfit completo.

