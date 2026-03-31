Cómo usar bikinis minimalistas con accesorios
Esta temporada de primavera-verano 2026, los bikinis minimalistas están en tendencia y la mejor forma de completar el look es agregando los accesorios adecuados
Los bikinis minimalistas están de moda esta primavera-verano 2026, pero eso no significa que no puedas agregar accesorios para darle un toque chic y personalizado que podrás lucir en la playa o en la alberca.
De acuerdo con los expertos y con las tendencias de la temporada, el truco está en la armonía y en el equilibrio. Elegir piezas que destaquen tu conjunto y lo eleven sin sobrecargarlo es el propósito principal.
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Así puedes usar bikinis minimalistas con accesorios
Para agregar tu toque personal a tu traje de baño favorito existen diferentes opciones, desde joyería, accesorios complementarios, prendas de transición y hasta elegir correctamente el pareo o vestido que te ayudará a tapar un poco el bikini si es necesario.
- Joyería estratégica
Como los bikinis son sencillos, puedes añadir joyería, como lo son las cadenas de cuerpo. Elige una muy delgada en un tono plateado o dorado. Si cae en la silueta de la cintura te ayudará a enfatizar esta zona y no romperá con la estética minimalista.
También puedes optar por collares normales, combina dos o tres de diferentes tamaños y opta por materiales como las perlas falsas para un look más chic y orgánico.
Si prefieres algo aún más sútil, un par de pendientes serán perfectos para darle esa elevación a tu outfit, los aros metálicos puede combinar con el estilo playero que estás buscando.
- Para agregar estilo
Los acesorios que no pueden faltar para diferenciarte del resto son los lentes de sol, las monturas clásicas, con colores neutros combinarán con cualquier temporada y traje de baño.
También puedes añadir un sombrero de paja de ala ancha que además de protegerte del sol te meterá en el mood de vacaciones y finalmente un bolso que mantenga el estilo minimalista y te permita llevar lo necesario.
- Prendas de transición
Ya sean pareos, faldas o vestidos que se colocan encima de los bikinis. Son un indispensable porque te ayudarán a transformar tu traje de baño en un outfit completo.