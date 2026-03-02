3 oraciones que puedes rezar antes de ir a la cama para dormir tranquilo y protegido

Si quieres dormir tranquila, pero no puedes porque la mente sigue activa y las preocupaciones del día no te dejan tranquila, entonces puedes hacer oraciones que buscan paz, protección y descanso profundo . Estas tres propuestas para rezar te ayudarán a ir a la cama con más tranquilidad.

Oración de gratitud antes de dormir

Una de las oraciones más comúnes es la de gratitud, en donde se menciona a Dios para pedir por las personas que más amas, según Bibiaon. Si quieres darle las gracias por un día más de vida, puedes decir lo siguiente:

“Gracias, Señor, por permitirme llegar al final de este día. Te agradezco porque me acompañaste en cada instante, me protegiste del mal y me diste fuerza para enfrentar cada desafío. Esta noche te pido que derrames tu bendición sobre mí. Dejo en tus manos todas mis preocupaciones, confiando en que velas por mi bienestar. Concédeme un descanso tranquilo, seguro en tu amor y en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén”.

Oración para dormir tranquilo

Puedes usar una oración breve con respiraciones profundas. El portal Detroit Catholic recomienda repetir este berículo de la biblia:

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”. – Salmo 4:8 Y luego añadir: “No permitas, Señor, que las sombras de la noche turben mi descanso, sino que tu luz brille en mi corazón y en mi mente”.

Date un momento para rezar oraciones antes de dormir y descnasar tranquila.|(ESPECIAL/CANVA)

Oración de protección antes de dormir

Esta oración es para agradecer, pedir protección, buscar la paz interior y alejar miedos y pesadillas durante el descanso.

“Padre amado, gracias por estar siempre presente. Te agradezco porque hoy nos cuidaste a mí y a cada una de las personas que amo. Te pido que esta noche nos cubras con tu protección y nos regales tu paz. Aleja cualquier mal sueño y permite que descansemos con sueños tranquilos y llenos de tu luz. En el nombre de Jesús, amén”.

¿Cuáles son los beneficios de rezar oraciones antes de ir a dormir?

Más allá del tema religioso, hacer oraciones tiene beneficios para muchas personas. De acuerdo con El Universal, entre los beneficios que tiene hacer esta práctica está la de tener fortaleza, esperanza y paz en momentos difcíiles.

Desde la perspectiva de la psicología, este tipo de meditación ayuda a mantener un bienestar psicológico, según el neurocientífico, Andrew Newberg.