Los 8 signos que tendrán una sorpresa de dinero en marzo, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana y advirtió a ocho signos, ya que tendrían una sorpresa de dinero durante marzo de 2026.

De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga, Aries, Tauro y Géminis son los más beneficiados con cambios importantes, mientras que el resto recibe noticias relacionadas con una mejora económica. Mira las visiones que compartió en su canal de YouTube.

ARIES : Marzo será el arranque de tu nueva era y, aunque aún estás cargando energía, el universo ya te prepara una recompensa. Esos 5 golpes de suerte no son casualidad: uno de ellos podría traducirse en dinero inesperado, un pago que llega o una oportunidad laboral que mejora tus ingresos. El viernes será clave para cambios importantes. Si te enfocas en producir y no dudas de tus capacidades, la sorpresa económica llegará antes de tu cumpleaños.

: Marzo será el arranque de tu nueva era y, aunque aún estás cargando energía, el universo ya te prepara una recompensa. Esos no son casualidad: uno de ellos podría traducirse en dinero inesperado, un pago que llega o una oportunidad laboral que mejora tus ingresos. El viernes será clave para cambios importantes. Si te enfocas en producir y no dudas de tus capacidades, la sorpresa económica llegará antes de tu cumpleaños. TAURO : La abundancia te rodea y eso no pasa desapercibido. Esta semana atraerás prosperidad, pero la sorpresa económica dependerá de una decisión que tomes respecto a tu entorno. El miércoles se activa la energía para pensar en tu negocio propio. Un ingreso extra o una propuesta que aumente tu estabilidad podría aparecer. Confía en tu intuición y protege tu energía.

: La abundancia te rodea y eso no pasa desapercibido. Esta semana atraerás prosperidad, pero la sorpresa económica dependerá de una decisión que tomes respecto a tu entorno. El miércoles se activa la energía para pensar en tu negocio propio. Un ingreso extra o una propuesta que aumente tu estabilidad podría aparecer. Confía en tu intuición y protege tu energía. GÉMINIS : A partir del miércoles notarás un giro en tu suerte, especialmente en inversiones. Aquí se marca claramente una sorpresa de dinero ligada a movimientos inteligentes : ahorro, inversión o incluso un dinero que se multiplica. Tus 4 golpes de suerte abren la puerta a una ganancia que no esperabas, pero solo llegará si confías más en ti.

: A partir del miércoles notarás un giro en tu suerte, especialmente en inversiones. Aquí se marca claramente una : ahorro, inversión o incluso un dinero que se multiplica. Tus 4 golpes de suerte abren la puerta a una ganancia que no esperabas, pero solo llegará si confías más en ti. CÁNCER : Vienes arrastrando temas económicos, pero marzo trae solución. Más que dinero inesperado, lo tuyo será un respiro financiero : saldar deudas o encontrar la manera de estabilizarte. No es una explosión de abundancia, pero sí una mejora que te devolverá tranquilidad.

: Vienes arrastrando temas económicos, pero marzo trae solución. Más que dinero inesperado, lo tuyo será un : saldar deudas o encontrar la manera de estabilizarte. No es una explosión de abundancia, pero sí una mejora que te devolverá tranquilidad. LEO : El lunes marca el inicio de crecimiento económico. Aquí se ve claramente una sorpresa financiera ligada a pagar deudas o recibir dinero que te permite ponerte al corriente . Si decides enfocarte en tu crecimiento personal y profesional, marzo puede darte un ingreso que te ayude a reorganizar tus finanzas.

: El lunes marca el inicio de crecimiento económico. Aquí se ve claramente una . Si decides enfocarte en tu crecimiento personal y profesional, marzo puede darte un ingreso que te ayude a reorganizar tus finanzas. LIBRA : Este es uno de los signos más marcados en dinero extra. La semana será fundamental para la atracción de ingresos adicionales . El martes se abre una puerta para recibir una sorpresa económica, ya sea comisión, bono, regalo o proyecto que paga más de lo esperado. Es momento de no distraerte y aprovechar.

: Este es uno de los signos más marcados en dinero extra. La semana será fundamental para la . El martes se abre una puerta para recibir una sorpresa económica, ya sea comisión, bono, regalo o proyecto que paga más de lo esperado. Es momento de no distraerte y aprovechar. CAPRICORNIO : Aquí está otro claro protagonista del dinero en marzo. Con 5 golpes de suerte , el progreso laboral y la estabilidad están en su punto más alto. El jueves notarás que todo se alinea y una sorpresa económica podría presentarse como reconocimiento, aumento o proyecto rentable. Solo cuida de las personas envidiosas.

: Aquí está otro claro protagonista del dinero en marzo. Con , el progreso laboral y la estabilidad están en su punto más alto. El jueves notarás que todo se alinea y una sorpresa económica podría presentarse como reconocimiento, aumento o proyecto rentable. Solo cuida de las personas envidiosas. ACUARIO: No es exactamente un golpe de suerte, pero sí una mejora financiera. Al terminar proyectos y resolver problemas, podrías recibir un pago pendiente o dinero que ya dabas por perdido. Además, el mensaje de “guardar dinero” indica que lo que llega será importante para tu futuro.

En ese sentido, para el resto de los signos no es que haya malas energías o reclamos de dinero, sino más bien que la energía se enfocará en aprendizaje, orden y estabilidad, dejando una enseñando de que lo que se construye será la base para algo más importante adelante.

El ritual de los tickets para proteger tu dinero en marzo de 2026

Si quieres proteger tu dinero en los cambios de energía del mes de marzo de 2026, puedes hacer el ritual de los tickets para atraer la abundancia y mantenerla cerca.

Lo que debes hacer, según la usuaria de TikTok @ani.nijen, lo único que debes hacer es quemar los tickets que tengas a la mano. Luego, con las cenizas, debes llevarlas a una maceta con una planta y enterrarlas.