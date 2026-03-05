3 outfits básicos completos para lucir como si estuvieras en París: te verás hermosa en frío y calor

Si quieres darle un nuevo estilo a tu outfit, hazlo con la inspiración de la moda en Francia , específicamente de la cuna: París. Con estos 3 cambios básicos sabrás cómo usarlos y dónde, para lucir elegante, minimalista y sin esfuerzo.

De acuerdo con conocedores de la moda, lo más básico como usar colores neutros y buena estructura, es fácil combinar las prendas, según Elle. No olvides los lentes de sol, el reloj y las bufandas ligeras

Los mejores outfits básicos para lucir hermosa(o)

1. El clásico parisino: rayas y gabardinaUna camiseta de rayas estilo marinero (blanco con negro o azul marino), combinada con jeans rectos o pantalón negro. Encima, una gabardina beige y zapatos sencillos. Combínala con camiseta de rayas + jeans o pantalón ligero + mocasines o tenis blancos. Si hace frío, agrega la gabardina, bufanda ligera y botines o botas. Este look evoca inmediatamente el estilo de la ciudad donde nació la Estilo parisino.

2. Elegancia relajada: negro + blazerUn outfit monocromático con base negra: camiseta o suéter negro, pantalón recto o jeans oscuros y blazer estructurado. Si hace calor camiseta negra + pantalón ligero + blazer delgado + loafers o tenis minimalistas. O si hace frío, usa suéter negro + abrigo largo encima del blazer + botas de piel. Este estilo recuerda al minimalismo de casas francesas como Saint Laurent, donde el negro domina con elegancia.

3. Chic casual: camisa blanca y pantalón neutro

Una camisa blanca ligeramente suelta, combinada con pantalón beige o camel de corte recto. Para el calor, llévalo con camisa remangada + pantalón ligero + sandalias elegantes o tenis blancos. O si face frío agrega suéter fino encima de la camisa y un abrigo largo gris o camel. Este look es muy cercano al estilo relajado que popularizan iconos parisinos como Inès de la Fressange.

¿Cuáles son las tendencias de moda en primavera-verano en parís 2026?

Si todavía no estás seguro de qué outfits van bien contigo, puedes experimentar probándote varios atuendos, pero no olvides las recomendaciones que están en tendencia esta primavera-verano. Según Vogue, el mejor street style debe de llevar looks preepy y conjuntos góticos que vanbien por la noche.