3 peinados ideales para las personas que tienen sobrepeso; así disimula la papada

México se ha convertido en uno de los países más propensos a la obesidad y el sobrepeso debido a la alimentación que la mayoría de las personas tienen en su día a día; sin embargo, esto no debe significar un mal cuidado del cuero cabelludo. Por tal motivo, aquí conocerás 3 peinados que pueden utilizar las personas con unos kilitos de más.

La obesidad y el sobrepeso puede reflejarse no solo en la zona del abdomen, sino también en el apartado de la papada, lo cual impide que el rostro se pueda adaptar a cualquier corte de pelo. No obstante, la Inteligencia Artificial ha dado a conocer 3 peinados y cortes de cabello que, en esencia, son perfectos para este tipo de personas.

¿Qué peinados pueden utilizar las personas con sobrepeso y mucha papada?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a las recomendaciones y los tips para los peinados en este tipo de personas. En esencia, la IA establece que el estilo debe favorecer a alargamiento visual del rosto, eso a fin de crear algunos ángulos que, a su vez, contrastan con las facciones redondas.

Te puede interesar: Peinados locos para celebrar el Día del Niño

Ante este hecho, uno de los peinados que más se recomienda es el de Capas Largas y Desfiladas debido a que este comienza debajo de la barbilla, lo cual ayuda a enmarcar mucho más el rostro sin la necesidad de añadir un volumen extra a los laterales. Esta situación permite que la mandíbula luzca mejor y le dé forma al cuello.

El Long Bob también es una gran alternativa para las personas que tienen sobrepeso debido a que es un corte que está a la altura de los hombros y rompe la redondez de la cara. Finalmente se encuentra el Flequillo de Lado, el cual permite un nivel de asimetría lo suficientemente elevado para reducir la redondez en el rostro.

¿Cuáles son los mejores consejos para disimular la papada?

Es fundamental que evites los cortes que terminen en la zona de la mandíbula y, por consiguiente, optar por peinados más largos; del mismo modo, las puntas desfiladas son recomendables toda vez que eliminan el peso visual del rostro en su apartado interior, lo cual ayuda a equilibrar cada una de las proporciones del mismo.