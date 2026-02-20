Estos son los 3 peinados que NO maltratan el pelo

El mundo de la moda ha presentado distintos cortes de cabello y peinados que, pese a verse espectaculares y modernos, suelen lastimar el pelo tanto de ellas como de ellos, lo cual puede generar problemas importantes a mediano y largo plazo. Ante esta situación, luce interesante conocer 3 peinados que no maltratan el pelo.

Expertos en el mundo de la belleza han dado a conocer que estos 3 peinados no solo son perfectos, clásicos y modernos, sino que también tienen la capacidad de no maltratar el pelo a diferencia de otros estilos que, aunque impresionantes, dañan el cuero cabelludo. Si quieres conocer más respecto a este hecho, quédate con nosotros.

¿Qué peinados no maltratan el pelo?

Peinados con pasadores: Se trata de estilos que, si bien para muchas personas son su última opción, para otras son ideales debido a lo sencillos que son a través de pasadores, cintas o diademas. Estos peinados ayudan a que se retire el pelo del rostro sin la necesidad de atarlo con gomas, los cuales debilitan la fibra capilar.

Trenzas : Las trenzas bajas no solo no implican un dominio intensivo del cabello en exceso, sino que además suele ser sencillo al momento de realizar un atado y elegante a través de complementos como lazos o pañuelos, los cuales harán que el estilo luzca aún mejor.

: Las trenzas bajas no solo no implican un dominio intensivo del cabello en exceso, sino que además suele ser sencillo al momento de realizar un atado y elegante a través de complementos como lazos o pañuelos, los cuales harán que el estilo luzca aún mejor. Peinados semirecogidos: En este tipo de peinados únicamente se recogen los mechones del cabello que están más cerca del rostro. Se trata, entonces, de un estilo perfecto que ayuda a que la mayoría del cabello esté oxigenado, lo cual hará que el corte no solo sea cómodo, sino positivo para la salud de tu cuero cabelludo.

¿Cuáles son las ventajas de optar por estos peinados?

Más allá del hecho de tener peinados clásicos y elegantes, debes saber que tu salud capilar se verá beneficiada si optas por estas opciones. De lo contrario, es posible que el cabello luzca más quebradizo, lo cual hará que este se caiga con el pasar de los años. Además, es probable que los folículos pilosos se debiliten con más frecuencia.