3 plantas trepadoras que crecen muchísimo y se ven hermosas en cualquier casa

Las plantas trepadoras se ven hermosas en el jardín, pero no todas son ideales para cualquier espacio, por eso, el consejo de los expertos en jardinería es claro: hay 3 especies que son las más recomendadas porque crecen muchísimo y se ven hermosas en cualquier casa.

De acuerdo con Joe Carey, experto en plantas entrevistado por Elle Decoration, si quieres que tu jardín luzca romántico y especial, ve a la segura y planta estas especies:

Madreselva común : es muy resistente y fácil de cuidar. Si vives en una ciudad con clima templado o húmedo, se adapta muy bien .

: es muy resistente y fácil de cuidar. Si vives en una ciudad con clima templado o húmedo, . Hortensia trepadora : son muy hermosas y cuando florecen en verano, le dan un toque romántico y especial a tu jardín. Necesitan mucho espacio , así que piénsalo bien antes de plantarla.

: son muy hermosas y cuando florecen en verano, le dan un toque romántico y especial a tu jardín. , así que piénsalo bien antes de plantarla. Clemátides: si tu jardín es muy soleado, esta planta enredadera es perfecta porque necesitan mucho sol.

Plantas trepadoras con flores: Madreselva común y Hortensia trepadora|(CANVA)

Clemátides|(CANVA)

Aunque estas opciones son la spreferidas por Joe, en realidad todavía hay más recomendaciones que, si te gustan los colores, pueden quedar mejor en tu jardín. Por ejemplo, las rosas trepadoras o el jazmín estrellado, que además de verse bonitas, dan aromas fascinantes.

¿Cuál es la peor planta trepadora que debes de evitar en tu casa?

Hay algunas plantas trepadoras que es mejor no tocas y evitar completamente en la casa. Una de ellas es la hiedra porque crecen demasiado rápido y comienzan a invadir espacios que no les pertenece. Otra es la Glicina, que es muy fuerte y podría dañar la pared.

Otra planta que, aunque no es trepadora crece de manera vertical, no es recomendable para poner en el jardín es el bambú porque también es considerada como invasiva y difícil de erradicar, según la organización Consumerscu.

El secreto para controlar el crecimiento y lograr una floración espectacular

Para evitar que cualquier planta en tu jardín crezca descontroladamente puedes aplicar los trucos que cualquier jardinero experto sabe a la hora de mirar un jardín: