5 plantas ornamentales que puedes poner en interior: se ven bellísimas y son fáciles de cuidar

Las plantas ornamentales no solo llenan de vida cualquier rincón de tu casa, sino también transforman los espacios en lugares más acogedores y con estilo. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en jardinería para tenerlas. Por eso, aquí te compartimos 5 opciones que se pueden poner en salas, oficinas y habitaciones, haciendo tu hogar más fresco.

Expertos en decoración y plantas, como Fronda y El País, recomiendan comenzar con plantas que son las más resistentes y que prácticamente no requieren de mucha atención. Luego, poco a poco, ir añadiendo otras que necesiten cuidados especiales. Pero, ¿cuáles son las mejores opciones?

1. Sansevieria o Lengua de suegra

La sansevieria tiene hojas largas, firmes y puntiagudas con rayas verdes y amarillas que crecen hacia arriba. Es elegante y minimalista, perfecta para cualquier estilo de decoración. Aguanta poca luz y casi no necesita agua, por lo que se recomienda colocarla en salas, habitaciones o esquinas donde quieras un toque moderno sin complicarte.

2. Potos o Potus

El potos es una planta colgante con hojas en forma de corazón, verdes con manchas amarillas o blancas. Da un aire fresco y natural, ideal para estanterías, repisas o macetas colgantes. Crece rápido, se ve frondosa y aporta un toque de vida a cualquier espacio interior.

3. Palma Areca

La palma areca tiene hojas largas y delgadas que parecen plumas, lo que le da un aspecto tropical y elegante. Es perfecta para salas o cerca de ventanas con luz indirecta, ya que llena el espacio de frescura y amplitud sin necesidad de mucho cuidado.

(Especial/Canva) La palma areca queda perfecto en espacios minimalistas.

4. Cactus pequeños

Los cactus pequeños son compactos, con formas variadas y, en algunos casos, flores llamativas. Son minimalistas y modernos, ideales para escritorios, mesas de centro o estanterías. Aguantan la falta de agua, por lo que son perfectos para quienes no tienen tiempo para regar constantemente.

5. Cinta o Lazo de amor

La cinta tiene hojas largas y delgadas verdes con franjas blancas. Suele colgar con gracia de la maceta y da un toque ligero y fresco a cualquier espacio. Es excelente para la cocina o la sala, además de ayudar a purificar el aire del hogar.

(ESPECIAL/CANVA) Esta es la bellísima planta Lazo de Amor.

¿Cuáles son los beneficios de tener plantas en el interior de la casa?