5 plantas ornamentales que puedes poner en interior: se ven bellísimas y son fáciles de cuidar
Te decimos cuáles son las más resistentes y que no se te van a morir.
Las plantas ornamentales no solo llenan de vida cualquier rincón de tu casa, sino también transforman los espacios en lugares más acogedores y con estilo. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en jardinería para tenerlas. Por eso, aquí te compartimos 5 opciones que se pueden poner en salas, oficinas y habitaciones, haciendo tu hogar más fresco.
Expertos en decoración y plantas, como Fronda y El País, recomiendan comenzar con plantas que son las más resistentes y que prácticamente no requieren de mucha atención. Luego, poco a poco, ir añadiendo otras que necesiten cuidados especiales. Pero, ¿cuáles son las mejores opciones?
1. Sansevieria o Lengua de suegra
La sansevieria tiene hojas largas, firmes y puntiagudas con rayas verdes y amarillas que crecen hacia arriba. Es elegante y minimalista, perfecta para cualquier estilo de decoración. Aguanta poca luz y casi no necesita agua, por lo que se recomienda colocarla en salas, habitaciones o esquinas donde quieras un toque moderno sin complicarte.
2. Potos o Potus
El potos es una planta colgante con hojas en forma de corazón, verdes con manchas amarillas o blancas. Da un aire fresco y natural, ideal para estanterías, repisas o macetas colgantes. Crece rápido, se ve frondosa y aporta un toque de vida a cualquier espacio interior.
3. Palma Areca
La palma areca tiene hojas largas y delgadas que parecen plumas, lo que le da un aspecto tropical y elegante. Es perfecta para salas o cerca de ventanas con luz indirecta, ya que llena el espacio de frescura y amplitud sin necesidad de mucho cuidado.
4. Cactus pequeños
Los cactus pequeños son compactos, con formas variadas y, en algunos casos, flores llamativas. Son minimalistas y modernos, ideales para escritorios, mesas de centro o estanterías. Aguantan la falta de agua, por lo que son perfectos para quienes no tienen tiempo para regar constantemente.
5. Cinta o Lazo de amor
La cinta tiene hojas largas y delgadas verdes con franjas blancas. Suele colgar con gracia de la maceta y da un toque ligero y fresco a cualquier espacio. Es excelente para la cocina o la sala, además de ayudar a purificar el aire del hogar.
¿Cuáles son los beneficios de tener plantas en el interior de la casa?
Tener plantas naturales en interior de la casa tiene sus ventajas, tanto emocionales como decorativas. Según El País, las plantas ornamentales requieren de poco mantenimiento, a diferencia de las de exterior. Además, son buenas para hacer un hogar reconfortante, al lado de los muebles, y hay especies que tienen propiedades y purifican el aire. Incluso, hay personas que las usan con fines terapéuticos.