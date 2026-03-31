3 reglas más importantes del Feng Shui para acomodar el baño y alejar la mala suerte

Hay tres reglas que son las más importantes del Feng Shui cuando quieres acomodar tu baño y evitar que las energías negativas se queden. Te decimos cómo puedes alejar la mala suerte al limpiar en el baño y dejarlo con un nuevo estilo .

Lo primero que debes saber es que todos los elementos de tu baño importan y juegan un papel crucial cuando la energía fluye por el espacio. Según Architectural Digest, estas son las reglas que debes cumplir:

El truco es respetar el flujo del agua : no debe haber goteras ni desperfectos en las tuberías.

: no debe haber goteras ni desperfectos en las tuberías. Mantener las puertas cerradas, la tapa del inodoro abajo y la regadera bien cubierta: solo abre la ventana para ventilar.

solo abre la ventana para ventilar. Elige un color purificador: el azul celeste o los tonos verdes son las mejores opciones, mientras que el rojo o el blanco son los que debes evitar.

Ejemplis de baños bonitos con las reglas del Feng Shui.|Pinterest

Errores comunes que debes evitar en el baño, según el Feng Shui

Al ser un espacio tan importante, debes tener cuidado en dónde colocas cada objeto y en qué posición lo dejas al salir. Según esta creencia oriental china, estos son los errores más comunes:

Espejos mal colocados

Acumulación de objetos innecesarios

Iluminación deficiente

Uso excesivo de colores oscuros

¿Qué recomendaciones hay para acomodar el hogar, según el Feng Shui?

Otras recomendaciones que debes aplicar en tu hogar para que la energía fluya de manera correcta, según el Feng Shui, son integrar los cinco elementos: madera, fuego, tierra, agua y metal, que puedes incorporar a través de muebles, plantas, velas, cerámica o fuentes.

Mantener todo ordenado y limpio, despejar pasillos, organizar cada estancia y dejar pasar la luz por las ventanas son otros consejos de Elle Decor, bajo la perspectiva de esta creencia oriental.

Asimismo, si quieres elegir las mejores plantas para el hogar recomendadas por el Feng Shui, puedes comenzar con el bambú de la suerte, el aloe vera y el potos. Además, son fáciles de cuidar. Así que ya lo sabes, tienes que se cuidadoso cuando estás armando tu casa, no se trata de comprar por comprar.