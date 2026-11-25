Las seguidoras de Rumi, Mira y Zoey pueden encontrar distintas opciones de entretenimiento con la imagen de sus personajes favoritos con estas 6 ideas de juegos de mesa para niñas estilo KPop Demon Hunters para regalar en Navidad, festividad en la que puedes decorar tu árbol si tienes poco espacio.

En lugar de comprar artículos comerciales, existen alternativas que las familias pueden elaborar con cartón, hojas de colores, plumones, pegamento y materiales reciclados. También puedes optar por estas 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters chibi para imprimir y decorar funda de tu celular.

6 ideas de juegos de mesa para niñas estilo KPop Demon Hunters para regalar en Navidad 6 ideas de juegos de mesa para niñas estilo KPop Demon Hunters para regalar en Navidad (IA)

Las ideas de juegos de mesa para regalar en Navidad

1. Memorama de HUNTRIX: Esta alternativa necesita 24 tarjetas de cartulina; es decir, 12 parejas con ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey, sus armas, vestuarios y otros elementos de la historia.

2. ¿Quién soy? Edición personajes: Para esta propuesta se necesitan tarjetas con los nombres de Rumi, Mira, Zoey, Jinu y otros integrantes de la historia. Una participante elige una tarjeta sin mostrarla y las demás deben descubrir su identidad mediante preguntas que solo admitan respuestas afirmativas o negativas.

3. La batalla por el Honmoon: Para construir esta alternativa se requiere una cartulina grande, un dado, fichas de colores y tarjetas con desafíos. El tablero puede tener entre 25 y 30 casillas, con tres tipos de espacios: avance, retroceso y misión especial. El objetivo consiste en llegar al final del recorrido y completar la protección del Honmoon antes que las demás participantes.

4. Trivia de canciones y personajes: Esta actividad requiere alrededor de 30 preguntas impresas o escritas en pequeños papeles, además de una caja para guardarlas. Las participantes pueden dividirse en dos equipos y responder cuestiones sobre las protagonistas, los antagonistas, las canciones y los acontecimientos principales.

5. Bingo de personajes: Para preparar los cartones se necesitan hojas blancas, regla, lápices de colores y 24 ilustraciones diferentes. Cada tablero puede tener una cuadrícula de 4 por 4 espacios, con imágenes de Rumi, Mira, Zoey, Jinu, los Saja Boys y otros elementos reconocibles.

6. Carrera hacia el concierto de HUNTRIX: Esta propuesta necesita un tablero con 30 casillas, un dado, fichas y 20 tarjetas con pruebas. Cada participante representa a una integrante de la agrupación y debe llegar al escenario antes que las demás.