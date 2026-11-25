Cada cultura tiene su propia forma simbólica de despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida al Año Nuevo y a las nuevas oportunidades. Aunque en México y Latinoamérica las uvas y las maletas son los grandes protagonistas de la medianoche, conocer los rituales europeos para atraer dinero y amor es una excelente manera de renovar tus tradiciones y sumar intenciones frescas para recibir el 2027.

Desde antiguas costumbres mediterráneas hasta tradiciones nórdicas llenas de simbolismo, estas prácticas destacan por utilizar elementos cotidianos como monedas, velas, legumbres o vajilla en desuso para llamar a la estabilidad económica, fortalecer los vínculos afectivos y alejar las malas energías.

5 rituales europeos de Año Nuevo para atraer dinero y amor

Comer lentejas a medianoche y usar prendas rojas

Esta doble tradición italiana es una de las más famosas de Europa por enfocarse simultáneamente en la prosperidad material y la pasión amorosa.

5 rituales europeos de Año Nuevo para atraer dinero y amor 5 rituales europeos de Año Nuevo para atraer dinero y amor

Romper platos viejos frente a la puerta de los seres queridos

Lejos de ser un acto de enojo, en Dinamarca el sonido de la loza al romperse es sinónimo de cariño, lealtad y buena suerte para el ciclo entrante.

Saltar con el pie derecho desde una silla con dinero en la mano

Dar literalmente un salto hacia el nuevo año simboliza dejar atrás los obstáculos y entrar con impulso positivo en los próximos doce meses.

5 rituales europeos de Año Nuevo para atraer dinero y amor 5 rituales europeos de Año Nuevo para atraer dinero y amor

Encender una vela blanca y lanzar monedas al entrar en casa

En la cultura griega, la primera persona que cruza el umbral de la vivienda después de medianoche define la energía que reinará en el hogar durante todo el año.

Brindar con un anillo de oro dentro de la copa

Este ritual elegante y muy sencillo de aplicar durante la cena de Fin de Año busca unir la energía del éxito financiero con la armonía en el amor.

Para realizar estos rituales con éxito en Nochevieja ten listas tus monedas, la vela blanca, el anillo o las lentejas; si quieres romper platos o encender velas, hazlo siempre en espacios despejados, lejos de materiales inflamables, niños pequeños o mascotas.