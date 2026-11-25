Cubrir los tallos de las bananas con papel aluminio o film plástico es un recurso sencillo para ayudar a retrasar su maduración y aprovechar mejor la fruta en casa. Esta medida se vincula con el etileno, un gas natural que acelera el proceso de maduración y los cambios en el color, la textura y el sabor del racimo.

Además de proteger los tallos, conviene separar las bananas de otras frutas como manzanas y paltas, mantenerlas en un lugar fresco y oscuro, y evitar guardarlas dentro de bolsas plásticas que retengan humedad y gas. Conocer cómo actúan estos factores permite organizar su conservación según el punto de maduración deseado.

¿Para qué sirve colocar papel aluminio en las bananas?

Cubrir los tallos con papel aluminio o film plástico apunta a frenar la acción del etileno, un gas natural que acelera la maduración de la fruta. Según el Centro de Investigación y Extensión de Poscosecha de la Universidad de California en Davis, este proceso implica el cambio de color de verde a amarillo, el ablandamiento de la pulpa, la conversión del almidón en azúcares, variaciones en la acidez y un aroma más intenso.

Banana (Nano Banana)

La recomendación de instituciones como la Universidad de Nebraska–Lincoln consiste en envolver únicamente los tallos del racimo y no la fruta entera. La temperatura ambiente influye en la velocidad de maduración y la guía no fija una cantidad exacta de días adicionales de conservación por aplicar este recurso.

¿Cómo saber cuándo desechar una banana?

Para saber cuándo desechar una banana, observa primero su pulpa y su aroma más que la cáscara. Si la fruta estuvo en la heladera, la piel puede ponerse marrón o negra por el frío mientras el interior sigue firme y apto para consumir.

El momento de descartarla llega cuando la pulpa está excesivamente blanda, acuosa o viscosa, desprende un olor fermentado, agrio o a alcohol, o presenta manchas de moho. También conviene tirarla si tiene un sabor amargo o desagradable al probar una mínima cantidad.

BANANA.jpg (Envato Elements @esindeniz)

Cuando está muy madura pero aún sana, con puntos oscuros y textura suave, no hace falta desecharla: resulta ideal para preparaciones cocidas como budines, panqueques o licuados. Si notás moho visible o signos claros de descomposición avanzada, lo más seguro es tirarla completa, ya que la humedad y la textura blanda facilitan que el deterioro se extienda por toda la pieza.