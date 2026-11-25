Hacer renos navideños con tubos de papel higiénico es una alternativa económica, sencilla y reciclada para sumar espíritu festivo a la casa sin gastar de más ni recurrir a materiales difíciles. Con solo aprovechar tubos de cartón limpios, cartulinas y algunos detalles decorativos, puedes armar figuras originales ideales para compartir una actividad manual en familia o con los más chicos.

Esta propuesta permite personalizar cada pieza con pintura, astas recortadas, ojos y pequeños accesorios según el estilo de tu decoración. Además, puedes ubicarlos en repisas, centros de mesa o junto al arbolito para dar un toque cálido y casero a los distintos rincones del hogar.

¿Cómo hacer renos navideños?

Para hacer renos navideños con tubos de papel higiénico, primero asegúrate de tener los tubos limpios y secos. Empareja los bordes con tijera si están desparejos y pinta cada tubo con pintura acrílica marrón, dejando que seque por completo.

Mientras tanto, dibuja y recorta dos astas ramificadas en cartulina marrón, además de un círculo rojo para la nariz. Pega las astas en la parte superior del tubo, una a cada lado, usando pegamento o silicona fría.

Renos navideños (Nano Banana)

Después, arma la cara pegando dos ojos móviles o dibujándolos con marcador negro, y suma la nariz roja al frente. Puedes agregar detalles extras como una bufanda de papel, botones o cintas alrededor del cuerpo, y dejar secar bien antes de acomodarlos.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

La fecha tradicional para armar el árbol de Navidad varía según el país y las costumbres familiares, aunque existen varios momentos clave en el calendario. En muchos países de tradición católica, especialmente en Latinoamérica, se monta el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción de María.

árbol de Navidad El árbol de Navidad en color rojo luce sofisticado. FOTO: Imagen hecha con IA

Otra costumbre muy extendida consiste en colocarlo el primer domingo de Adviento, es decir, cuatro semanas antes del 25 de diciembre, marcando el inicio de la preparación navideña. En Estados Unidos, en cambio, suele armarse justo después del Día de Acción de Gracias.