La forma de acomodar las sábanas, los edredones y los cojines influye en la apariencia de una habitación. No hace falta renovar la recámara, ya que con 4 ideas hermosas puedes tender la cama para que se vea aesthetic, como las 3 opciones para decirle el adiós a la mesa de centro de la sala.

Las tendencias de interiorismo utilizan capas de telas, los contrastes de materiales y las composiciones simétricas para conseguir espacios visualmente ordenados. Sitios especializados como Homes & Gardens y Martha Stewart destacan la importancia de distribuir los cojines por tamaños, incorporar una manta decorativa y mantener una combinación de colores coherente. Así puedes decorar la base de la cama.

Cómo tender la cama para que se vea aesthetic: 4 ideas hermosas que cambiarán tu recámara por completo Cómo tender la cama para que se vea aesthetic: 4 ideas hermosas que cambiarán tu recámara por completo (IA)

Ideas para tender la cama aesthetic

1. Estilo hotel: Una de las formas de conseguir una apariencia elegante consiste en reproducir la presentación de las habitaciones de hotel. Para ello, coloca primero una sábana ajustable que cubra el colchón, extiende una segunda pieza sobre la superficie y agrega un edredón o cobertor de mayor volumen. Después, dobla la parte superior de este último para dejar visible una franja de la tela inferior. Este detalle crea profundidad y permite distinguir los diferentes textiles.

2. Minimalista y romántico: Si prefieres una decoración sencilla, utiliza una combinación de blanco, beige, crema y gris claro. Estas tonalidades permiten integrar diferentes piezas sin generar demasiados contrastes visuales. Puedes colocar un edredón liso, utilizar fundas de almohada del mismo color y agregar una manta en un tono ligeramente más oscuro.

3. Estilo aesthetic: Una alternativa consiste en utilizar una manta decorativa como elemento principal. Puedes doblarla en tres partes y colocarla horizontalmente en el extremo inferior del colchón, o extenderla en diagonal sobre una esquina para conseguir una apariencia más relajada.

4. Estilo natural: Para quienes prefieren los espacios con una apariencia tranquila, una combinación de azul claro, blanco, verde salvia y beige permite crear una decoración inspirada en elementos naturales. Puedes utilizar una sábana clara como base, un cobertor verde o azul y dos cojines con diferentes tonalidades. La clave consiste en evitar demasiados estampados y conservar una relación visual entre los textiles y los demás elementos del dormitorio.