El fenómeno de las cartas coleccionables de Pokemón mantiene intacta su popularidad entre niños, jóvenes y coleccionistas adultos. Más allá de buscar las piezas más raras en sobres oficiales, una de las tendencias creativas consiste en diseñal plantillas de tarjetas coleccionables totalmente personalizadas y regalarlas en cumpleaños, intercambios o eventos especiales.

Hoy te compartimos tres estilos de plantillas que puedes armar e imprimir fácilmente en casa. Utilizando editores gratuitos en línea junto con cartulina de buen gramaje y papel holográfico adhesivo, puedes transformar fotografías de mascotas, retratos de amigos o ilustraciones originales en auténticas cartas de colección con puntos de salud, ataques especiales y descripciones únicas.

3 plantillas de tarjetas coleccionables de Pokémon

Plantilla clásica de tipo elemental

Incluye el marco clásico del color correspondiente al elemento elegido, un recuadro superior para la imagen principal, el nombre del personaje, los puntos de salud en la esquina superior derecha y dos espacios inferiores para describir ataques divertidos basados en la personalidad del protagonista.

3 plantillas de tarjetas coleccionables de Pokémon 3 plantillas de tarjetas coleccionables de Pokémon

Plantilla Full Art con efecto holográfico

La ilustración o fotografía ocupa la totalidad de la carta de borde a borde, mientras que los textos de los ataques, las estadísticas y los íconos de energía se superponen con tipografía blanca y contorno oscuro legible sobre la parte inferior.

Plantilla dorada conmemorativa

Presenta un fondo texturizado en tonos oro viejo y negro mate con bordes ornamentados, un espacio central para un retrato ilustrado estilo anime de la persona homenajeada y una descripción inferior dedicada a sus mejores cualidades o recuerdos compartidos.

3 plantillas de tarjetas coleccionables de Pokémon 3 plantillas de tarjetas coleccionables de Pokémon

Consejos para imprimir tus cartas con acabado profesional

Las cartas coleccionables tradicionales miden 6.3 cm de ancho por 8.8 cm de alto. Ajustar las plantillas a este tamaño permite guardarlas en álbumes, carpetas con micas o fundas protectoras comerciales sin que sobren bordes.

Imprime tus creaciones sobre cartulina opalina o papel couché de entre 250 y 300 gramos para darles la firmeza adecuada. Al recortarlas, utiliza una perforado redondeadora de esquinas para lograr un acabado idéntico al original.

Si deseas que tus cartas luzcan profesionales por ambos lados, imprime el diseño frontal en una hoja y el reverso clásico en otra, pégalas espalda con espalda con adhesivo en aerosol o barra uniforme y luego recorta el contorno.