Es oficial, este próximo viernes 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday 2026, el cual es un día en el que hay diversas ofertas en distintas tiendas de todo tipo, por lo que la mayoría de las personas aprovechan para hacer distintas compras. Esto es perfecto, especialmente para comprar regalos ya que estamos próximos a las fechas decembrinas.

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Kpop Demon Hunters: Juegos de mesa de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys para regalar este Black Friday 2026, aprovechando las rebajas

A continuación te presentamos 4 juegos de mesa, ideales para que compres este próximo Black Friday 2026. Pasarás un momento lleno de diversión con amigos, familia y fans de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys, personajes de Kpop Demon Hunters . Ahora bien, es importante mencionar que los juegos que te presentaremos tienen un precio que podría ser distinto a la del próximo viernes 27 de noviembre.

Kpop Demon Hunters: Juego de mesa Monopoly para regalar este Black Friday 2026

Este juego de mesa tiene un precio de $1040 pesos mexicanos, es ideal para niños mayores de 8 años y el tiempo estimado para jugarlo es de 30 a 45 minutos. Este juego combina el tradicional monopoly con temas relacionados a Kpop Demon Hunters. Se puede jugar desde 2 hasta 6 personas. Incluye un tablero, 6 tarjetas de poder y 6 tokens.

Kpop Demon Hunters: Juego de cartas UNO para regalar este Black Friday 2026

Este juego tiene un precio de $299 pesos mexicanos. Es ideal para niños mayores de 7 años y se puede jugar desde 2 hasta 10 personas. Se incluyen 112 cartas y guía de instrucciones. Las ilustraciones de cada carta se basan en los personajes de Kpop Demon Hunters. Pasarás horas llenas de diversión y realizando estrategias para ganar.

Juegos de mesa de Kpop Demon Hunters Juegos de mesa de Kpop Demon Hunters para comprar este Black Friday 2026 (Crédito: Hasbro | Mattel)

Kpop Demon Hunters: Juego Verdad o Reto para regalar este Black Friday 2026

Este juego de mesa tiene un precio de $274 y es ideal para reunir amigos, familia y por su puesto fans de Kpop Demon Hunters. Es un aparato electrónico que enciende luces si se logra avanzar, retroceder o tener un reto extra. Incluye 1 tablero; 1 gadget electrónico; 4 fichas de plástico y 72 tarjetas.

Verdad o Reto de Kpop Demon Hunters Juego de verdad o Reto de Kpop Demon Hunters (Crédito: Fotorama)

Kpop Demon Hunters: Juego Asmodee Dobble Spot It para regalar este Black Friday 2026

Este consiste en un juego de cartas de velocidad familiar con temática de Kpop Demon Hunters. Su precio es de $361 pesos mexicanos. Se incluyen 55 cartas circulares, 8 símbolos por carta, 1 caja metálica Tin para almacenar las cartas y 1 instructivo de juego. Es ideal para pasar un momento lleno de diversión identificando elementos de la cinta Kpop Demon Hunters.