Las 3 tendencias que deben probar las pieles morenas

Esta primavera de 2026, las pieles morenas pueden lucir las mejores tendencias, sin importar si son cálidas, profundas o trigueñas. Esto se debe a que tienen la ventaja de reflejar la luz de una manera inigualable.

De acuerdo con expertos en imagen, la clave de este año es potenciar esa luminosidad natural que caracteriza a las apiñonadas, lo que se puede conseguir con tonos vibrantes y acabados frescos, que también lucen sofisticados.

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Las 3 mejores tendencias para las pieles morenas

Sunkissed glow

Se trata de rubores e iluminadores cálidos con los que no solo se da contorno, sino también se broncea y se da calidez al rostro. Esta temporada la tendencia deja atrás los rubores rosa pálidos y elige tonalidaes coral intensas, bayas, durazno o tonos terraconas como aliados de las pieles morenas.

El sunkissed glow es el look que resalta las pieles morenas|Pinterest

Se recomienda este estilo debido a que aportan una apariencia de haber pasado una tarde en la playa, revitalizan la cara al instante y también pueden dar un efecto de lifting natural.

Espresso martini o tonos chocolate

No solo aplica para el maquillaje, sino también en los tintes de cabello. Este 2026 está cargado de profundidad y de sofisticación y utilizar tonalidades chocolate es la nueva tendencia, también cuando se habla de elegir el outfit adecuado.

Los tonos chocolate resaltan la calidez de las pieles morenas|Pinterest

Si tienes la piel morena, esta es una tendencia que debes probar sí o sí, ya que verás cómo se aporta iluminación a tu rostro de una forma suave y natural. Si mezclas con sombras satinadas o en tonos bronce, tendrás el look completo.

Labios difuminados con perfilado oscuro

Una de las nuevas tendencias que surge tras haberse inspirado de la estética del K-Beuty, pero adaptada. Debes tener los labios con un difuminado o efecto blurry suaves, utilizando tonos nudes intensos o marrones al borde y un color vibrante y claro al centro.

Los labios perfilados con delineados oscuros hacen resaltar a las pieles morenas|Pinterest

El acabado que obtendrás es el estilo "besable", no se verá pesado y también te aportará una vibra mucho más elegante.