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Las 3 tendencias que deben probar las pieles morenas

Esta primavera-verano 2026 existen diferentes tendencias en ropa, maquillaje y uñas, conoce cuáles son las que lucen mejor en las pieles morenas o apiñonadas

Estas son las mejores tendencias que lucen bien en pieles morenas
Estas son las mejores tendencias que lucen bien en pieles morenas|Pexels: Mikhail Nilov

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Esta primavera de 2026, las pieles morenas pueden lucir las mejores tendencias, sin importar si son cálidas, profundas o trigueñas. Esto se debe a que tienen la ventaja de reflejar la luz de una manera inigualable.

De acuerdo con expertos en imagen, la clave de este año es potenciar esa luminosidad natural que caracteriza a las apiñonadas, lo que se puede conseguir con tonos vibrantes y acabados frescos, que también lucen sofisticados.

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Las 3 mejores tendencias para las pieles morenas

  • Sunkissed glow

Se trata de rubores e iluminadores cálidos con los que no solo se da contorno, sino también se broncea y se da calidez al rostro. Esta temporada la tendencia deja atrás los rubores rosa pálidos y elige tonalidaes coral intensas, bayas, durazno o tonos terraconas como aliados de las pieles morenas.

El sunkissed glow es el look que resalta las pieles morenas
El sunkissed glow es el look que resalta las pieles morenas|Pinterest

Se recomienda este estilo debido a que aportan una apariencia de haber pasado una tarde en la playa, revitalizan la cara al instante y también pueden dar un efecto de lifting natural.

  • Espresso martini o tonos chocolate

No solo aplica para el maquillaje, sino también en los tintes de cabello. Este 2026 está cargado de profundidad y de sofisticación y utilizar tonalidades chocolate es la nueva tendencia, también cuando se habla de elegir el outfit adecuado.

Los tonos chocolate resaltan la calidez de las pieles morenas
Los tonos chocolate resaltan la calidez de las pieles morenas|Pinterest

Si tienes la piel morena, esta es una tendencia que debes probar sí o sí, ya que verás cómo se aporta iluminación a tu rostro de una forma suave y natural. Si mezclas con sombras satinadas o en tonos bronce, tendrás el look completo.

  • Labios difuminados con perfilado oscuro

Una de las nuevas tendencias que surge tras haberse inspirado de la estética del K-Beuty, pero adaptada. Debes tener los labios con un difuminado o efecto blurry suaves, utilizando tonos nudes intensos o marrones al borde y un color vibrante y claro al centro.

Los labios perfilados con delineados oscuros hacen resaltar a las pieles morenas
Los labios perfilados con delineados oscuros hacen resaltar a las pieles morenas|Pinterest

El acabado que obtendrás es el estilo "besable", no se verá pesado y también te aportará una vibra mucho más elegante.

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