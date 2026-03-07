La calidez de la piel morena y apiñonada es uno de sus principales atractivos. Por lo que se recomienda saber con exactitud qué colores le favorecen y así evitar opacar su brillo natural.

Hoy te ayudamos a elegir la paleta cromática adecuada para tu tono de piel, algo que va más allá de la moda, ya que potencia la imagen personal y te ayuda a conseguir tu mejor versión, pues el color correcto es capaz de rejuvenecerte y brindarte vitalidad sin usar maquillaje.

"¡No le creo, sabe lo que hace!”, Hija de Carmen Salinas no acepta las disculpas de Saskia Niño de Rivera y advierte acciones legales

Los 7 colores que iluminan la piel morena y apiñonada

Amarillo mostaza

La base cálida de este tono de amarillo luce en las pieles morenas más oscuras y en las apiñonadas más claras, ya que se funde con el subtono dorado natural e incluso puede crear el efecto visual de una piel bronceada "besada por el sol".

El amarillo mostaza ilumina las pieles apiñonadas|Pexels: Mihir Koral’s

Azul cobalto

Es un color vibrante y profundo que aportará contraste a la piel morena, con un impacto visual que hace ver a la piel más radiante e iluminada y acentúa los rasgos del rostro, haciendo ver las facciones con mayor definición.

El tono azul cobalto es uno de los colores que más favorece a la piel morena y apiñonada|Pexels: Ron Lach

Verde esmeralda

Un tono precioso que brinda sofistificación y resalta los matices de la piel oliva o apiñonada, dando un aspecto de vitalidad.

El verde esmeralda es el tono que hará vibrar las pieles morenas|Pexels: Ryan shygun

Terracota

Este o el tono rojo coral aportarán frescura y una apariencia juvenil a la gama de pieles morenas que existen, especialmente si tienen un marcado subtono naranja.

Crema

La tonalidad blanco roto o crema es menos "agresiva visualmente" que el blanco puro, y resaltará el bronceado de forma natural, además de que suavizará las facciones.

El color crema es preferible que el blanco puro para iluminar la piel morena|Pexels: Davis Vidal

Rosa fucsia

Es un color que dará vitalidad al instante, con su intensidad brinda energía e ilumina el rostro. Es ideal para momentos de celebración por su contraste impactante.

El rosa fucsia es un color que aporta vitalidad y energía a las pieles morenas|Pexels: Artem Podrez

Dorado

El que más le favorece a estas tonalidades de piel. Puede aplicarse en accesorios o en prendas satinadas, también en colores bronce, ya que parecerá una extensión natural de la propia tez e irradiará calidez gracias a su armonía monocromática.