⁠7 colores que iluminan la piel morena y apiñonada

Descubre cuáles son las tonalidades que favorecen a la piel morena y apiñonada y qué colores debes usar para iluminar tu rostro y verte más radiante

La piel morena y apiñonada luce mejor con algunos colores de ropa y maquillaje
La piel morena y apiñonada luce mejor con algunos colores de ropa y maquillaje|Pexels: Adrienne Andersen

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La calidez de la piel morena y apiñonada es uno de sus principales atractivos. Por lo que se recomienda saber con exactitud qué colores le favorecen y así evitar opacar su brillo natural.

Hoy te ayudamos a elegir la paleta cromática adecuada para tu tono de piel, algo que va más allá de la moda, ya que potencia la imagen personal y te ayuda a conseguir tu mejor versión, pues el color correcto es capaz de rejuvenecerte y brindarte vitalidad sin usar maquillaje.

Los 7 colores que iluminan la piel morena y apiñonada

  • Amarillo mostaza

La base cálida de este tono de amarillo luce en las pieles morenas más oscuras y en las apiñonadas más claras, ya que se funde con el subtono dorado natural e incluso puede crear el efecto visual de una piel bronceada "besada por el sol".

El amarillo mostaza ilumina las pieles apiñonadas
El amarillo mostaza ilumina las pieles apiñonadas|Pexels: Mihir Koral’s

  • Azul cobalto

Es un color vibrante y profundo que aportará contraste a la piel morena, con un impacto visual que hace ver a la piel más radiante e iluminada y acentúa los rasgos del rostro, haciendo ver las facciones con mayor definición.

El tono azul cobalto es uno de los colores que más favorece a la piel morena y apiñonada
El tono azul cobalto es uno de los colores que más favorece a la piel morena y apiñonada|Pexels: Ron Lach

  • Verde esmeralda

Un tono precioso que brinda sofistificación y resalta los matices de la piel oliva o apiñonada, dando un aspecto de vitalidad.

El verde esmeralda es el tono que hará vibrar las pieles morenas
El verde esmeralda es el tono que hará vibrar las pieles morenas|Pexels: Ryan shygun

  • Terracota

Este o el tono rojo coral aportarán frescura y una apariencia juvenil a la gama de pieles morenas que existen, especialmente si tienen un marcado subtono naranja.

  • Crema

La tonalidad blanco roto o crema es menos "agresiva visualmente" que el blanco puro, y resaltará el bronceado de forma natural, además de que suavizará las facciones.

El color crema es preferible que el blanco puro para iluminar la piel morena
El color crema es preferible que el blanco puro para iluminar la piel morena|Pexels: Davis Vidal

  • Rosa fucsia

Es un color que dará vitalidad al instante, con su intensidad brinda energía e ilumina el rostro. Es ideal para momentos de celebración por su contraste impactante.

El rosa fucsia es un color que aporta vitalidad y energía a las pieles morenas
El rosa fucsia es un color que aporta vitalidad y energía a las pieles morenas|Pexels: Artem Podrez

  • Dorado

El que más le favorece a estas tonalidades de piel. Puede aplicarse en accesorios o en prendas satinadas, también en colores bronce, ya que parecerá una extensión natural de la propia tez e irradiará calidez gracias a su armonía monocromática.

