La piel morena o apiñonada requiere del labial correcto para poder verse iluminada. Para elegir el tono perfecto es necesario conocer algunos conceptos básicos de la colorimetría, que nos indican qué nos hará resaltar y qué nos puede hacer ver opacas, cansadas o incluso acentuar nuestras imperfecciones.

Los expertos en la magia del color nos dicen que existen dos tipos de pieles morenas, y que podemos saber qué tonos les lucen más a unas que a otras basándonos en su subtono de piel, que puede ser cálido o frío, dependiendo de varios factores.

Ventaneando | Programa completo 13 de marzo de 2026

Los tonos de labial que iluminan la piel morena o apiñonada

Piel apiñonada

Suele ser trigueña o media y se caracteriza por su versatilidad, ya que pueden quedarle bien diferentes tonalidades. Este tipo de rostros permiten experimentar con una amplia gama de labiales, aunque algunos de los favoritos son:

A las pieles apiñonadas les lucen bien los labiales rojos|Pinterest

En subtonos cálidos: tonos nudes, cafés, durazno, melocotón, beige, rojos con base naranja, terracota, coral intenso y un malva para el maquillaje del día a día.

En subtonos fríos: rosas y morados, como el dusty rose, ciruelas claros y malvas azulados. Además de rojos con subtono azulado, como el cereza, y vino tinto para dar sofisticación al look.

Piel morena

Es un color más canela u oscuro que luce muy bien cuando crea contraste con colores más intensos y saturados que le dan mucha luminosidad al rostro. Generalmente, los expertos aseguran que los mejores labiales que pueden usar son:

Los tonos de labial vibrantes ayudan a iluminar pieles morenas|Pinterest

En subtonos cálidos: cafés intensos, como tonos chocolate, café rojizo o caramelo profundo. Además de rojos quemados, naranjas intensos y tonos bronce o cobre. Así mismo, les quedan bien los nudes tipo "latte" o café con leche, solo no deben ser más claros que el tono natural de la piel.

El subtono de la piel morena definirá qué tipo de labial le queda a cada rostro|Pinterest

En subtonos fríos: los colores que mejor les lucen son los vibrantes, como fucsias intensos, magentas y violetas profundos. Además de los vinos y oscuros, como el borgoña o el berengena y los rojos que sean muy intensos.

