3 trucos para desaparecer las ojeras marcadas en minutos
Estos son los 3 trucos que te ayudarán a desaparecer las ojeras marcadas en cuestión de minutos y cómo puedes aplicarlos antes de tu maquillaje diario
Las ojeras suelen aparecer por diferentes razones, ya sean genéticas, cansancio o cambios en la piel. Se consideran un enemigo natural del maquillaje porque generalmente dan un aspecto de mayor edad o descuido, en los casos de una mala técnica.
Hoy te compartimos los 3 mejores trucos de los maquillistas para poder desaparecer esas bolsas debajo de los ojos en cuestión de minutos con pasos simples de cuidado y utilizando estratégicamente el color a tu favor.
Los 3 trucos para desaparecer las ojeras marcadas
- Cucharas frías de metal
Se trata del truco más viejo y más efectivo y consiste en colocar dos cucharas de metal en el congelador por 5 minutos y después sacarlas para apoyar la parte curva en tus ojeras, realizando pequeños toques.
El frío es capaz de contraer los vasos sanguíneos y drenar el exceso de líquido, consiguiendo que la inflamación se reduzca al instante.
- Neutralizar el color
Si las ojeras que deseas cubrir son demasiado oscuras, con tonalidades moradas o azuladas, aplicar solo el corrector podría no ser suficiente.
Antes de eso, intenta con un corrector de color salmón o naranja sobre la piel oscura, así podrás neutralizar el tono.
Posteriormente, aplica el corrector habitual formando un triángulo invertido en esta parte de la cara y difumina hacia las sienes para obtener un efecto de lifting al mismo tiempo que cubres las ojeras.
- Masaje de drenaje con cafeína
Brinda con el dedo anular un ligero masaje sobre las ojeras, con pequeños golpecitos desde la altura del lagrimal hasta el exterior. Si tienes un contorno de ojos con cafeína, no dudes en usarlo; esto desinflamará la zona y dará un cambio visual significativo.
La cafeína ayuda a disminuir las ojeras porque fomenta la circulación y "despierta" al tejido de forma externa. Si no tienes este contorno, puedes usar dos bolsas de té verde, sumergidas y frías, que colocarás sobre tus ojos durante al menos 3 minutos para notar la diferencia.