3 trucos para desaparecer las ojeras marcadas en minutos

Las ojeras suelen aparecer por diferentes razones, ya sean genéticas, cansancio o cambios en la piel. Se consideran un enemigo natural del maquillaje porque generalmente dan un aspecto de mayor edad o descuido, en los casos de una mala técnica.

Hoy te compartimos los 3 mejores trucos de los maquillistas para poder desaparecer esas bolsas debajo de los ojos en cuestión de minutos con pasos simples de cuidado y utilizando estratégicamente el color a tu favor.

Los 3 trucos para desaparecer las ojeras marcadas

Cucharas frías de metal

Se trata del truco más viejo y más efectivo y consiste en colocar dos cucharas de metal en el congelador por 5 minutos y después sacarlas para apoyar la parte curva en tus ojeras, realizando pequeños toques.

Las cucharas frías pueden ayudar disminuir las ojeras y la mirada cansada|Pinterest

El frío es capaz de contraer los vasos sanguíneos y drenar el exceso de líquido, consiguiendo que la inflamación se reduzca al instante.

Neutralizar el color

Si las ojeras que deseas cubrir son demasiado oscuras, con tonalidades moradas o azuladas, aplicar solo el corrector podría no ser suficiente.

Los correctores naranjas contrarrestan los colores oscuros de las ojeras|Pinterest

Antes de eso, intenta con un corrector de color salmón o naranja sobre la piel oscura, así podrás neutralizar el tono.

Posteriormente, aplica el corrector habitual formando un triángulo invertido en esta parte de la cara y difumina hacia las sienes para obtener un efecto de lifting al mismo tiempo que cubres las ojeras.

Masaje de drenaje con cafeína

Los parches de cafeína ayudan a desaparecer las ojeras marcadas en minutos|Pexels: Shiny Diamond

Brinda con el dedo anular un ligero masaje sobre las ojeras, con pequeños golpecitos desde la altura del lagrimal hasta el exterior. Si tienes un contorno de ojos con cafeína, no dudes en usarlo; esto desinflamará la zona y dará un cambio visual significativo.

La cafeína ayuda a disminuir las ojeras porque fomenta la circulación y "despierta" al tejido de forma externa. Si no tienes este contorno, puedes usar dos bolsas de té verde, sumergidas y frías, que colocarás sobre tus ojos durante al menos 3 minutos para notar la diferencia.