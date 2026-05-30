Manualidades de Ladybug: 4 ideas para hacer muñecos de los personajes

Ladybug es uno de los dibujos animados que hay ido ganando popularidad a través del tiempo. Pequeños, y no tanto, pueden crear sus propios muñecos sobre el personaje para coleccionarlos o jugar con ellos.

Crear tus propios juguetes de Miraculous Ladybug es una actividad divertida y económica. Aquí tienes 4 ideas creativas para hacer muñecos caseros de Ladybug, Cat Noir y los Kwamis usando materiales fáciles de conseguir:

¿Cómo hacer manualidades de Ladybug?

Muñecos articulados de papel (Paper Dolls)

Es la opción más rápida y personalizable para jugar a cambiarles el traje.

Materiales: Cartulina blanca, lápices de colores o marcadores, tijeras y broches mariposa (para las articulaciones).

Cómo hacerlo: Dibuja el cuerpo de Marinette o Adrien en cartulina. Dibuja las extremidades por separado (brazos y piernas). Recorta las piezas, perfora las uniones y únelas con los broches para que tengan movimiento. Diseña sus trajes de héroes aparte para ponérselos encima.

Figuras con porcelana fría o masa de modelar

Ideal para coleccionistas que buscan un acabado más profesional y duradero.

Materiales: Porcelana fría (o arcilla polimérica) de colores rojo, negro, azul y beige, y palillos de madera para la estructura interna.

Cómo hacerlo: Usa los palillos como esqueleto para que el muñeco se mantenga firme. Modela el torso, las piernas y la cabeza con la masa. Para Ladybug, añade los detalles de la máscara y usa un marcador negro permanente para pintar los puntos del traje una vez que la masa esté seca.

Peluches de fieltro sin costuras

Una alternativa suave y segura para los niños más pequeños, perfecta para recrear a los héroes o a sus Kwamis (Tikki y Plagg).

Materiales: Fieltro de colores, silicona líquida fría (o pegamento para tela), algodón para relleno y tijeras.

Cómo hacerlo: Corta dos siluetas idénticas del personaje en el fieltro. Pega los bordes con silicona, dejando un pequeño espacio abierto. Introduce el algodón para darle volumen y cierra el hueco con más pegamento. Agrega los ojos y detalles del traje pegando pequeñas piezas de fieltro encima.

Muñecos de material reciclado (Tubos de cartón)

Una manualidad ecológica ideal para hacer en una tarde lluviosa o como recuerdos de cumpleaños.

Materiales: Tubos de cartón de papel higiénico, pinturas acrílicas, cartulinas de colores y pegamento.

Cómo hacerlo: El tubo de cartón será el cuerpo del personaje. Píntalo de rojo con puntos negros para Ladybug, o de negro absoluto para Cat Noir. Diseña la cabeza en una cartulina aparte, dibuja el rostro, recórtala y pégala en la parte superior del tubo. Puedes añadir detalles 3D como las orejas de gato o las coletas de Marinette usando más cartulina.