Tablas de multiplicar de BTS: 5 ideas en que toda fan de kpop necesita para aprender matemáticas

Sin duda alguna una de las bandas más populares de la época actual es BTS, la cuál está integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. El éxito del grupo ha sido a nivel mundial por lo que hoy en día hay miles de fans, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 ideas de plantillas con tablas de multiplicar para aprender matemáticas de manera más divertida.

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BTS: Tablas de multiplicar con los mejores diseños para todas las las armys

Estas ideas de tablas de multiplicar cuentan con diseños para todos los gustos por lo que seguro se encontrará la ideal para cualquier fan de kpop ya que cada una es de un color diferente.

BTS: Tablas de multiplicar de color morado

Este diseño es ideal para las fans de los tonos púrpura además de que cuenta con el peculiar estilo de BTS ya que tienen a los icónicos BT21. El hecho de que cada tabla de multiplicar tenga uno distinto favorecerá a la memoria de las personas que busquen aprender más rápido las tablas.

BTS: Tablas de multiplicar de color rosa

Esta idea es perfecta para todas las armys que aman el color rosa ya que este tono es el que caracteriza a estas tablas además de que cuentan con una imagen de la agrupación. Puedes imprimirla y pegarla en un espacio visible para repasar con frecuencia.

Tablas de multiplicar de BTS |Crédito: Pinterest

BTS: Tablas de multiplicar de colores

Este diseño de tablas de multiplicar es ideal para las personas que aman todo lo colorido ya que cada una de las tablas cuenta con un color distinto, esto sin duda favorecerá la memorización.

BTS: Tablas de multiplicar de color azul

Este diseño de tablas de multiplicar es ideal para todas las fans que amen a los populares BT21 ya que el modelo de estas tablas cuenta con todos ellos, lo que las hace muy llamativas y por ende atractivas para aprender a multiplicar de manera más rápida.

BTS Tablas de multiplicar de colores|Crédito: Pinterest

BTS: Tablas de multiplicar con los integrantes de fondo

Este diseño de tablas de multiplicar es ideal para todas las armys que quieran ver a los integrantes. El fondo es lila por lo que es un modelo muy lindo que seguro inspirará para aprender matemáticas.

Tablas de multiplicar de BTS|Crédito: Pinterest

Imprimir tablas de multiplicar de BTS

Uno de las mejores cosas que puedes hacer es imprimir las plantillas de las tablas de multiplicar, es importante que sea a color. Una vez listas pegalas sobre cartoncillo o una base dura para que se mantengan rigidas y puedas llevarlas a todos lados sin que se maltraten. Por otro lado, puedes pegarlas sobre la pared o en un lugar visible para estudiarlas constantemente.

