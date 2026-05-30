Esteriliza los frascos para tus mermeladas al estilo MasterChef 24/7: 4 modos de desinfección efectivos

Como parte de sus clases de repostería en MasterChef 24/7, la "Maestra del Fuego" Lili Cuéllar le enseñó a los cocineros los secretos de una mermelada perfecta : dijo cómo hacerlas desde cero con una consistencia y dulzor perfectos, además de que remarcó la importancia de desinfectar los frascos para guardar estas conservas... ¡checa estos 4 métodos para esterilizarlos!

¿Por qué es importante desinfectar los frascos y por qué deben ser de vidrio?

La Chef Lili Cuéllar dejó claro en su masterclass que los frascos de las mermeladas deben ser de vidrio , esto debido a que las bacterias no se adhieren tan fácil en este material como ocurre con el plástico, lo que garantiza la frescura en tus conservas.

Aunque se pueden reciclar los frascos, lo recomendable es comprarlos nuevos; sobre la desinfección, este es un procedimiento que debe realizarse sí o sí porque garantiza la eliminación de microorganismos presentes tanto en los ingredientes como en el aire.

Al esterilizar los frascos, se evita una posible contaminación en las mermeladas que significaría un problema de salud serio para aquellas personas que las consumen... ¿pero cómo hacerlo de forma efectiva?

¿Cuáles son los 4 métodos más efectivos para desinfectar los frascos de mermelada?

EN EL HORNO

El calor directo del horno de la estufa es adecuado para matar bacterias y organismos indeseables; sólo debes precalentar a 120 °C y colocar papel de hornear sobre la rejilla. A continuación, coloca los frascos con sus respectivas tapas asegurándote de que no se toquen entre sí; déjalos dentro al menos 20 minutos, luego retira los frascos con ayuda de guantes de cocina y llénalos de mermelada caliente para evitar el choque térmico. Sella herméticamente con las tapas calientes.

EN UNA OLLA

Este es el método más famoso y el que los cocineros utilizaron en el Reto Oculto presidido por la Chef Lili Cuéllar: primero, coloca los frascos dentro de una olla grande con paredes altas, luego llénala con agua fría y ponla al fuego hasta que hierva.

Después de los primeros 10 minutos de ebullición, coloca las tapas de tus frascos en la olla y espera otros 10 minutos más; luego, retira del fuego, retira los frascos de la olla y déjalos secar boca abajo. Posteriormente los llenas con mermelada caliente y cierras de inmediato.

EN MICROONDAS

Si quieres ahorrar tiempo, entonces te gustará saber que también se pueden esterilizar los frascos en el microondas: llénalos con agua hasta la mitad y ponlos en el micro durante unos minutos hasta que el agua hierva, apaga el horno, retira los frascos, vacíalos y deja secar boca abajo sobre un paño. La única desventaja de este método es que sólo sirve para los recipientes, no para las tapas metálicas.

EN EL LAVAVAJILLAS

Si tienes lavavajillas, entonces desinfectar tus frascos de vidrio para mermelada es fácil: coloca los frascos y las tapas en el lavavajillas y selecciona un programa de lavado a alta temperatura. Una vez finalizado, retira todo y déjelo secar sobre un paño; posteriormente, llénalos con la mermelada y sella.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?