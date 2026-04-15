3 trucos para que tu piel se vea más bonita sin filtros

Las tendencias que han acaparado el mundo de la moda y de las redes sociales son aquellas enfocadas hacia looks más naturales. Al prescindir de filtros pesados, tener una piel bonita se ha convertido en una necesidad primaria.

Si también estás cansada de depender de los retoques digitales, hoy te compartimos una forma fácil y saludable de conseguir la apariencia de "piel de porcelana" en la vida real.

¡Estamos donde la noticia ocurre! Ellos son los rostros masculinos, parte de la fusión de adn y Azteca Noticias

Los 3 trucos infalibres para una piel radiante

El secreto de la doble limpieza

No basta con una pasada rápida para que la piel tenga un acabado brillante. Lo recomendado por los expertos es llevara cabo una rutina de dos pasos para deshacerse de todas las impurezas del rostro.

El primer producto que debes aplicar es un limpiador a base de aceite, que te ayudará a remover el protector solar y el maquillaje. Después añade uno a base de agua que te permita purificar los poros. Así eliminaras la opacidad y también prevendrás futuras imperfecciones.

Esta es la forma correcta de aplicar productos para una piel bonita|Pexels: Mikhail Nilov

Hidratación en capas

Es uno de los métodos que se encuentra en mayor tendencia, se trata de la técnica del skin-sandwich y te ayudará a obtener el glowy natural que tanto deseas.

La clave está en aplicar los productos sobre la piel ligeramente húmeda. Empieza por una bruma o un tónico, sigue con un suero de ácido hialurónico y después sella todo con crema hidratante.

Esto te ayudará a atrapar la humedad, además de que "rellenará" las líneas de expresión al instante, por lo que tu piel lucirá aún más descansada.

Los masajes en el rostro fomentan tener una piel bonita|Pexels: Gustavo Fring

Masaje facial de 60 segundos

Antes de que salgas de tu casa, puedes dedicar al enos un minuto a realizar un masaje de rostro, este se hace con movimientos ascendentes, puede complementarse con la aplicación de una crema.

Los masajes del rostro son importantes porque así podrás estimular la circulación y el drenaje linfático, lpo que también te dará un efecto lifting natural y un tono rosado saludable que no consigues con ningún filtro.

