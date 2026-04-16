Conocer la forma de tu rostro y los distintos cortes de cabello puede ayudarte a elegir el que mejor te favorece. Existen algunos estilos que realzan tus facciones, mientras que hay otros que es preferible evitarlos. A continuación, te compartimos cuál es el corte de pelo que los expertos más recomiendan para los rostros redondos. Se trata de una opción ideal para mujeres mayores de 50 años: el bob asimétrico.

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¿Cómo es el bob asimétrico? El corte de pelo más recomendado por los expertos para rostros redondos, ideal para mujeres mayores

El bob asimétrico es una variación del bob clásico. La diferencia es que no se trata de un corte completamente parejo, sino que tiene un lado más largo que el otro. Por lo regular, la parte de atrás es más corta, mientras que el frente suele ser más largo, dando como resultado un estilo completamente dinámico y estilizado. La medida ideal es a la altura de la mandíbula.

¿Por qué el corte bob asimétrico favorece a los rostros redondos?

Según los expertos en cabello, este corte favorece a los rostros redondos ya que rompe con la simetría del rostro, dando como resultado un efecto visual alargado, además de definir las facciones de la cara. Otro punto a favor de este corte, sin duda, es la elegancia que transmite, pues suele no se trata de un estilo plano, sino de uno moderno con un ligero toque de atrevimiento. También es muy fácil de mantener, lo que lo hace perfecto para las mujeres mayores que no tienen mucho tiempo libre para ir con un estilista de manera regular. Aquí te dejamos un ejemplo de este corte:

| Crédito: Imagen creada con Gemini

Otros cortes de cabello que favorecen a los rostros redondos

Si bien el bob asimétrico es la recomendación de los peluqueros por excelencia, lo cierto es que existen otros cortes que también suelen beneficiar a los rostros redondos. Entre ellos se encuentra el long bob, que suele llevar el largo pasando la altura de los hombros; el corte pixie con volumen, ideal para crear altura; y las capas largas, que son perfectas para dar movimiento al cabello.

Cabe mencionar que en rostros redondos se recomienda no usar fleco recto ya que acorta la cara. En su lugar, opta por alguna cortina o un flequillo vertical que añada longitud y ángulos a tu rostro.